Uppgötvuðu áður óþekkta genastökkbreytingu – Veldur óseðjandi hungri

Tvö börn, 2 og 14 ára, glímdu við mikla og óseðjandi hungurtilfinningu sem gerði að verkum að þau borðuðu allt of mikið. Rannsókn vísindamanna hefur nú leitt í ljós að þau eru með áður óþekkta stökkbreytingu á geni sem tengist leptin , sem er lykilhormón þegar kemur að því að segja líkamanum að hann hafi fengið nóg.

Þegar að hvítar frumur hafa búið til leptin, tengist það þeim svæðum heilans sem stjórna matarlyst. Hungur hormónið ghrlein sveiflast til og frá, eykst með föstu og fellur þegar matar er neytt en leptin er hins vegar meira í jafnvægi og tengist heildarmagni hvítrar fitu í líkamanum. Það segir líkamanum hversu mikla orku hann hefur geymt í fitu og setur líkamann á „svelti stillingu“ þegar birgðirnar eru of litlar.

Í nýrri rannsókn, sem hefur verið birt í vísindaritinu The New England Journal of Medicine, er skýrt frá börnunum tveimur, sem eru alls óskyld, sem eru með örlitla stökkbreytingu sem truflar leptin. Börnin voru bæði með mikið magn leptin í blóðinu og passaði það vel við hátt fituhlutfall líkama þeirra.

Þrátt fyrir að börnin væru með mikið magn af leptin í blóðinu þá gat efnið ekki sent heilanum skilaboð um að líkamar þeirra væru með nægar orkubirgðir. Af þeim sökum urðu börnin ekki södd. Heili þeirra reyndi að bæta úr orkuskorti, sem var ekki til staðar.

Læknar gáfu börnunum metreleptin, sem er tilbúin útgáfa af leptin. Þau þurftu óvenjulega stóra skammta til að yfirstíga áhrif stökkbreytta leptinsins í heilanum. Þau tóku einnig bæði þátt í megrun og líkamsæfingum. Með þessu tókst að koma hlutunum í lag og börnin komust niður í þyngd sem telst næstum því eðlileg fyrir þeirra aldurshóp.