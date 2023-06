Hlakkar í Úkraínumönnum sem borða popp á meðan þeir fylgjast með fréttum af uppreisninni – „Ég óttast að það verði popp-skortur“

Allt er í hers höndum í Rússlandi þessa stundina eftir að málaliðahópurinn Wagner, undir stjórn Jefgení Prigósjíns, hófu uppreisn gegn æðstu embættismönnum rússneska hersins. Mun Wagner-hópurinn hafa náð hernaðarlega mikilvægri borg, Rosnov, á sitt vald og stefna nú að höfuðborginni. Pútín hefur fordæmt athæfið og kallað það landráð, en Wagner-liðar segjast þó eiga í engum erjum við rússneskan almenning eða forsetann heldur sækjast eftir því að embættismenn hersins, sem hafi beitt lygum og blekkingum, verði látnir sæta ábyrgð.

Á sama tíma leika Úkraínumenn við hvern sinn fingur og hlakkar duglega í þeim að sjá andstæðinga sína í þessari stöðu. Yfirvöld í Úkraínu segjast fylgjast náið með málum og það gera hermenn og almenningur líka, og borða popp á meðan.

En það er vinsæll brandari á netinu og víðar að tala um að poppa þegar maður er áhorfandi að hatrömmum deilum, og finnst það gaman. Svolítið eins og maður sé staddur í kvikmyndahúsi að horfa á skáldskap, enda aðstæður nokkur óvenjulegar.

Úkraínskur almenningur tekur í sama streng, en þar eru menn jafnvel farnir að óttast að allar birgðir landsins af poppkorni séu á þrotum.

Same as my headache. Out to get coffees and some popcorn, because I fear there maybe a popcorn shortage.

So ruzzian choppers are attacking a wagner held oil depot in voronezh 😈 Emergency request for more popcorn, code black on the popcorn😅 pic.twitter.com/XMljTMFHAB

– What!? Popcorn? You want popcorn? What about the F16? pic.twitter.com/Z82aSkGGaz

NATO is shipping large quantities of popcorn to Kyiv in anticipation of a showdown between Prigozhin and the Russian state pic.twitter.com/IlYVK8bRxR

Since there’s even more popcorn🍿tweets regarding #Prigozhin & #Russia, #Putin now, we’d like to add that we have a charitable cereal for when popcorn run out. 👀🚀😂

💕We’ve bought many first aid items, and we’re looking to acquire an ambulance next. 💪💕🚀

Link. 👇 Every… pic.twitter.com/qa0EArYKR4

— ZelenskyO’s Cereal (@zelenskyos) June 24, 2023