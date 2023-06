Geimverur gætu komist inn í sendingar okkar til geimfara okkar á þessari öld

Getur hugsast að vitsmunaverur frá öðrum plánetum geti komist inn í sendingar okkar til geimfaranna Voyager 1, Voyager 2, Pioneer 10, Pioneer 11 og New Horizons ? Öll eru þau langt frá jörðinni og færast sífellt fjær henni.

Í nýlegri rannsókn, sem verður birt í Publications of the Astronomical Society of the Pacific, rannsökuðu tveir vísindamenn líkurnar á að vitsmunaverur geti komist inn í skilaboðasendingar okkar til fyrrgreindra geimfara.

Þau luku öll verkefnum sínum fyrir mörgum árum og eru nú á hraðferð frá jörðinni. Voyager 1 yfirgaf sólkerfið í ágúst 2012 og Voyager 2 yfirgaf það í nóvember 2018. Hin þrjú eru enn í sólkerfinu en stefna út úr því.

Niðurstaða rannsóknarinnar er að það eru smávægilegar líkur á að vitsmunalíf sé að finna á plánetum sem eru á braut um 7 nálægar stjörnur og getum við átt von á merkjasendingum frá þeim innan 100 ára. Universe Today skýrir frá þessu.

Fimm af stjörnunum eru innan við 50 ljósár frá jörðinni og hinar tvær innan við 73 ljósár.

Báðir vísindamennirnir sögðust þeirrar skoðunar að við séum ekki einu vitsmunaverurnar í alheiminum.