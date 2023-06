„Þetta gengur ekki vel“ – Áætlun um að sleppa blettatígrum út í náttúruna í uppnámi

Umdeild áætlun um að sleppa blettatígrum lausum í Kuno þjóðgarðinum á Indlandi virðist vera í uppnámi. 20 dýrum, sem komu frá Afríku, var sleppt lausum. Á síðustu átta mánuðum hafa þrjú fullorðin dýr drepist og sömueiðis þrír ungar.

Sumir náttúruverndarsinnar segja að ekki hafi verið gert ráð fyrir nægu rými fyrir öll dýrin og aðrir segja að allt of hratt hafi verið gengið til verks.

En vísindamenn, sem vinna að verkefninu, segja að reikna megi með að sum dýranna drepist í upphafi og segja að dánartíðnin muni komast í jafnvægi í framtíðinni.

The Guardian hefur eftir Sarah Durant, prófessor hjá the Zoological Society of London, að þegar sleppa á dýrum lausum í náttúrunni verði að fara mjög varlega. „Það er augljóst að þetta gengur ekki vel. Það virðist sem farið hafi verið of geyst,“ sagði hún.

Blettatígrar eru hraðskreiðasta landdýr heims. Til eru fimm undirtegundir og glíma þær allar við mikla fækkun einstaklinga vegna loftslagsbreytinganna, veiða og eyðileggingar á búsetusvæðum þeirra.

Indverskir blettatígrar dóu út um miðja síðustu öld en síðasta dýrið var skotið 1947. Um asísku tegundina var að ræða. Hana er nú aðeins að finna í Íran.