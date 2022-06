Hún átti í kynferðislegu sambandi við höfrunginn Peter – NASA-tilraunin sem mistókst hrapalega

Sem ungur maður heimsótti bandaríski stjörnufræðingurinn Carl Sagan höfrungarannsóknarstofuna Dolphin Point árið 1964 á karabísku eyjunni St. Thomas. Hann grunaði varla þá hversu umdeildur þessi staður ætti eftir að verða. Hér förum við yfir þá stórfurðulegu atburði sem áttu sér þarna stað.

Sagan tilheyrði félagi sem kallaði sig The Order of the Dolphin, eða Höfrungareglan, sem þrátt fyrir nafngiftina sýndi höfrungum lítinn áhuga en meðlimirnir voru hins vegar afar áhugasamir um vitsmunalíf á öðrum hnöttum.

Höfrungareglunni tilheyrði meðal annars sérvitur taugasérfræðingur að nafni John Lilly. Árið 1961 gaf hann út bókina Man and Dolphin, eða Maður og höfrungur, þar sem hann reifaði þá kenningu sína að höfrungar vildu, og líklega gætu, átt samskipti við mannfólk. Skrif Lilly vöktu áhuga vísindamanna á samskiptum milli ólíkra tegunda og varð það upphafið að rannsókn sem fór vægast sagt illa.

Fengu fjármagn frá NASA

Stjörnufræðingurinn Frank Drake var yfir stjörnuathugunarstöð í Vestur-Virginíufylki þar sem hann leiddi verkefnið Project Ozma en markmið þess var að finna vitsmunalíf í geimnum með því að greina útvarpsbylgjur sem kæmu frá öðrum plánetum.

Eftir að Drake las bókina hans Lilly sá hann að áhugasvið þeirra sköruðust og aðstoðaði hann Lilly í framhaldinu við að fá fjármagn frá NASA og öðrum opinberum stofnunum til rannsókna sem gætu stuðlað að virkum samskiptum milli mannfólks og höfrunga.

Lilly byggði rannsóknarstofu þar sem vinnustofa var á efri hæðinni en aðstaða fyrir höfrunga á þeirri neðri. Þetta var rannsóknarstofan Dolphin Point við strendur karabíska hafsins.

Lovatt kemur til eyjarinnar

Margaret Howe Lovatt var 23 ára gömul þegar hún heyrði af tilvist rannsóknarstofunnar og af einskærri forvitni fór hún þangað í heimsókn. Hún átti fallegar æskuminningar þar sem talandi dýr í sögubókum voru í miklu uppáhaldi hjá henni. Hún vonaði að nú gæti hún séð þessar sögur verða að veruleika.

Þegar hún kom á Dolphin Point hitti hún fyrir Gregory Bateson, frægan mannfræðing, og sagði við hann: „Ég frétti að þið væruð hér með höfrunga og vildi athuga hvort ég gæti hjálpað til á einhvern hátt.“

Bateson leyfði Lovatt að fylgjast með höfrungunum og til að henni fyndist hún hafa alvöru hlutverk bað hann hana um að taka niður punkta á meðan. Bæði Bateson og Lilly tóku eftir því hversu áhugasöm Lovatt var, og þrátt fyrir skort hennar á nokkurri þjálfun á þessu sviði buðu þeir hana velkomna til að taka meiri þátt á rannsóknarstofunni.

Var ein með honum sex daga vikunnar

Það leið ekki á löngu þar til hún fékk í hendur sínar umfangsmeiri verkefni. Hún vann daglega með höfrungunum Pamelu, Sissy og Peter, og daglega reyndi hún að fá þá til að gefa frá sér hljóð sem líktust tali mannfólks.

Þetta verkefni tók hins vegar mikinn tíma en virtist bera lítinn árangur.

Lovatt fannst erfitt að þurfa að fara frá höfrungunum á kvöldin og sannfærði Lilly um nauðsyn þess að hún myndi búa á rannsóknarstofunni. Þannig myndu þau fyrr sjá árangur.

Farið var í að gera hluta af efri hæðinni vatnsheldan og fylla síðan rýmið af vatni þannig að fólk og höfrungar gætu hafst þar að saman.

Lovatt valdi Peter sem félaga sinn í þessum hluta þjálfunarinnar sem var enn hnitmiðaðri en áður. Þau voru saman á efri hæðinni sex daga vikunnar en sjöunda daginn var Peter niðri í sundlauginni með Pamelu og Sissy.

Í gegn um allar talæfingarnar og raddþjálfun Peters sá Lovatt fljótt að „þegar við höfðum ekkert fyrir stafni var tíminn þegar við komum mestu í verk … hann var mjög áhugasamur um líkamsbyggingu mína. Ef ég sat á bakkanum með fæturna ofan í vatninu kom hann gjarnan og skoðaði hnésbótina mína gaumgæfilega. Hann vildi komast að því hvernig liðamótin virkuðu og var heillaður af þeim.“

Eins og að klóra þeim sem klæjar

Það kom Lovatt hins vegar í opna skjöldu þegar Peter, höfrungur á unglingsaldri, fór að æsast nokkuð þegar þau voru saman. Hún sagði seinna frá því í viðtali að hann hafi „nuddað sér upp að hnénu á mér, fætinum mínum eða hendinni.“ Hún sagði að það hefði verið gríðarlega erfitt að koma Peter aftur á neðri hæðina eftir að þetta gerðist þannig að hún ákvað, þó með nokkrum trega, að fullnægja Peter með handafli. „Það var einfaldara að gera það heldur en að láta þetta gerast … Þetta varð bara hluti af því sem við gerðum, eins og að ég hefði klórað honum til að hann losnaði við kláða. Þegar þetta var búið héldum við svo áfram með hefðbundin verkefni.“

Lovatt hélt því alltaf fram að „þetta var ekki kynferðislegt af minni hálfu … mögulega nautnalegt. Mér fannst þetta styrkja tengsl okkar. Ekki af því að þetta var af kynferðislegum toga heldur því við vorum saman. Ég var þarna til að kynnast Peter og þetta var hluti af honum.“

Vonbrigði með þróun verkefnisins

Á svipuðum tíma varð Drake enn forvitnari um hvernig gengi með rannsóknirnar hjá Lilly og sendi hann því samstarfsfélaga sinn, Carl Sagan sem þá var þrítugur og ekki enn orðinn heimsfrægur, til að fara til Dolphin Point og athuga málið fyrir sig.

Drake varð fyrir vonbrigðum þegar hann komst að því hvers eðlis rannsóknin var þar sem hann hafði reiknað með því að árangur myndi nást í að afkóða tungumál höfrunga. Þetta var líklega upphafið að endinum fyrir Lilly og teymið hans en þrátt fyrir að verkefnið væri í rénun styrktust tengsl Lovatt við höfrunginn Peter enn meira.

Fór að neyta LSD

Árið 1966 var Lilly orðinn mun heillaðri af hugbreytandi áhrifum LSD en hann var af höfrungum. Lilly kynntist ofskynjunarlyfinu í partíi í Hollywood sem haldið var af eiginkonu Ivan Tors, framleiðanda kvikmyndarinnar Flipper sem einmitt fjallar um höfrunga. „Ég sá hann hreinlega breytast úr vísindamanni í hvítum sloppi í alvöru hippa,“ sagði Ric O´Barry, vinur Lilly um breytingarnar sem urðu á honum.

Lilly var hluti af afmörkuðum hópi vísindamanna sem höfðu leyfi frá yfirvöldum til að rannsaka áhrif LSD, og á rannsóknastofunni tók hann bæði sjálfur efnið sem og gaf höfrungunum ofskynjunarlyf. Peter fékk þó ekki LSD vegna andstöðu Lovett við það. Sem betur fer virtist efnið hafa lítil sem engin áhrif á höfrungana. Skortur á umhyggju Lilly fyrir velferð dýranna varð hins vegar til þess að Bateson dró sig í hlé og fjármagnið hætti að streyma til rannsóknarstöðvarinnar.

Þetta varð síðan til þess að Lovatt hætti að verja öllum dögum með Peter. „Samband okkar þróaðist frá því að þurfa að vera saman og yfir í að njóta þess virkilega að vera sama, og vilja vera saman enn meira. Ég saknaði hans þegar við vorum í sundur,“ sagði hún. Lilly flutti í framhaldinu til Miami þar sem hann var með höfrungana á lítilli rannsóknarstofu þar sem illa fór um þá og þeir fengu varla sólarljós.

Höfrungur í ástarsorg

Nokkrum vikum seinna fékk hún hræðilegar fréttir. „John Lilly hringdi og sagði mér að Peter hafi svipt sig lífi.“

O‘Barry, vinur Lilly, sem enn í dag vinnur að verndun höfrunga, staðfestir að það sé við hæfi að tala um sjálfsvíg í þessu sambandi. „Höfrungar eru ekki eins og við að því leyti að það er ákvörðun fyrir þá að draga andann. Ef lífið verður óbærilegt hætta þeir einfaldlega að anda og sökkva til botns.“

Svo virðist sem Peter hafi verið í ástarsorg og ekki áttað sig á ástæðum aðskilnaðarins við Lovatt. Hún var líka vissulega sorgmædd þegar leiðir þeirra skildu en henni var líka létt yfir því að hann þyrfti ekki að eyða lífinu lokaður inni á rannsóknarstofu. „Nú yrði hann ekki óhamingjusamur. Hann var bara farinn. Og það var allt í lagi,“ sagði hún.

Lovatt bjó áfram á karabísku eyjunni St. Thomas og giftist ljósmyndara sem hafði unnið að tilraununum. Saman eignuðust þau þrjár dætur og breyttu rannsóknastofunni Dolphin Point í heimili fyrir fjölskylduna.

Lovatt ræddi ekki opinberlega um tilraunirnar í yfir hálfa öld. Hún veitti loks viðtal við kvikmyndagerðarmanninn Christopher Riley sem gerði heimildamynd um málið sem kom út árið 2014 – The Girl Who Talked to Dolphins.

Hér má sjá brot úr myndinni: