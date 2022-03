Vísindin hafa talað – Þetta er leiðinlegasta fólkið

Í nýrri rannsókn var því að sögn svarað hvaða fólk er leiðinlegast. Á þeim lista eru fuglaáhugamenn, gagnagreinendur og allir sem vinna við eitthvað tengt tryggingum. Einnig komust þeir á listann sem eiga sér það áhugamál að fara í kirkju, horfa á sjónvarp og fylgjast með dýrum. Allt þetta þótti verra en að safna frímerkjum.

The Guardian segir að vísindamenn við The University of Essex hafi rannsakað þetta og birt lista yfir hvaða fólk er leiðinlegast. Rannsóknin hefur verið birt í the Personality and Social Psychology Bulletin.

En þegar rannsókn af þessu tagi er gerð þá verður einnig að finna andstæðurnar, það er að segja skemmtilegasta fólkið. Það er að sögn leikarar, vísindamenn og blaðamenn. Það er kannski full djúpt í árina tekið að segja að þetta sé skemmtilegasta fólkið, það má kannski frekar segja að þetta sé minnst leiðinlega fólkið!

Höfundar rannsóknarinnar gerðu fimm tilraunir sem rúmlega 500 manns tóku þátt í. Í þeim voru þátttakendur til dæmis beðnir um að segja hvaða starfsgreinar þeir tengja við leiðinlegt fólk. The Guardian segir að eftir því sem dýpra er kafað í rannsóknina verði ljóst hversu rosalega pirrandi fólki finnst annað fólk.