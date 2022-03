Kim Jong-un í aðalhlutverki í nýju áróðursmyndbandi – Skjóta langdrægni eldflaug á loft til að hafa hemil á Bandaríkjamönnum

Myndband þar sem Kim Jong-un, leiðtogi Norður-Kóreu, fylgir tilraunarskoti nýrrar eldflaugar úr hlaði hefur vakið talsverða athygli á samfélagsmiðlinum Twitter. Her Norður-Kóreu framkvæmdi tilraunarskotið á langdrægnu eldflauginni Hwasong-17 í gær og fjallaði ríkismiðillinn NK News um viðburðinn. Í umfjölluninni kom fram að markmið hinnar nýju eldflaugar, sem gæti borið kjarnavopn, væri að hafa hemil á Bandaríkjamönnum.

Þetta er fyrsta tilraunaskot Norður-Kóreu á eldflaug sem borið gæti kjarnavopn frá því í nóvember 2017 og er því haldið fram að það hafi verið vel heppnað.

En eins og áður segir er það ekki síst myndefnið sem fylgdi frá tilraunaskotinu sem vakið hefur mesta athygli. Ljóst er að kvikmyndagerðarmenn úr Hollywood væru fullsæmdir af trailernum hér fyrir neðan og þar sést að Norður-Kóreski leiðtoginn virðist vera með allt sitt á hreinu.

BREAKING: North Korea’s state-run television shows edited footage of Kim Jong Un guiding the test-launch of what the country referred to as the Hwasong-17 ICBM.

Latest story: https://t.co/belL7EdPUl

(Video: KCTV) pic.twitter.com/APifRhtJVr

— NK NEWS (@nknewsorg) March 25, 2022