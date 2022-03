Leikföngin eru ætluð úkraínskum börnum á flótta. Ekki fylgir sögunni hver setti leikföngin þarna.

Bridge at a #Ukrainian-Romanian border crossing.

Border guards left toys for Ukrainian children so that every child passing could take a toy with them. #Ukraine pic.twitter.com/NJbG3UnZrs

