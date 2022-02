Skönnuðu miðju Vetrarbrautarinnar í leit að ummerkjum um líf – Niðurstaðan er skýr

Ástralskir vísindamenn skönnuðu gríðarlega stórt svæði í miðju Vetrarbrautarinnar í leit að útvarpsbylgjum sem gætu verið merki um að vitsmunaverur sé að finna í Vetrarbrautinni okkar. Leitin beindist að 144 þekktum svæðum þar sem fjarplánetur eru. Einnig var gerð breiðari leit á svæði þar sem eru um 3 milljónir stjarna.

Niðurstaðan er skýr: Algjör þögn.

Universe Today skýrir frá þessu.

Yfirleitt leita stjörnufræðingar að sameindum eða samsætum en það geta verið merki um líf. En nú beindist leitin að útvarpsbylgjum en þær verða væntanlega til snemma á þróunarstigi samfélaga að sögn Universe Today.

Við höfum sjálf notað útvarpsbylgjur til að leita að vitsmunalífi í geimnum en allt frá því að útvarpssendingar hófust á síðustu öld höfum við sent útvarpsbylgjur út í geiminn.

Niðurstöður rannsóknarinnar hafa verið birtar í vísindaritinu Publications of the Astronomical Society of Australia.