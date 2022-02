Tveir ungir drengir komust frá Dublin til New York án flugmiða og vegabréfs

Seinnipart fimmtudagsins 15. ágúst 1985 stóð Therese Byrne í eldhúsinu heima hjá sér í Dublin og var að undirbúa kvöldmatinn. Út um eldhúsgluggann sá hún 10 ára son sinn, Keith Byrne, á leið eftir götunni ásamt vini sínum Noel Murray, sem var 13 ára. „Farið nú ekki of langt í burtu. Við borðum fljótlega,“ hrópaði hún til þeirra og sonur hennar svaraði að það væri fínt.

En það fór nú ekki svo að hann kæmi inn að borða kvöldmatinn. Næst spurðist til hans á John F. Kennedy flugvellinum í New York tveimur dögum síðar þar sem tveir ungir drengir spurðu lögreglumann hvernig væri auðveldast fyrir þá að komast inn í miðborgina.

Lögreglumaðurinn, Kenneth White, var hissa á að svona ungir drengir væru einir á ferð og ræddi því við þá. Hann áttaði sig fljótlega á að eitthvað var ekki eins og það átti að vera og tók þá með inn á lögreglustöðina.

Langaði að hitta átrúnaðargoðið sitt

Ekki er vitað með vissu hvað dreif drengina áfram til að leggja upp í ferðalag til New York þennan ágústdag 1985. Þó er talið að þeir hafi ekki tekið ákvörðun um að fljúga til New York fyrr en þeir voru komnir á Heathrow flugvöllinn í Lundúnum. Þó hefur komið fram að þá hafi dreymt um að hitta átrúnaðargoðið sitt, Laurence Trueaud (Mr. T) sem lék aðalhlutverkið í sjónvarpsþáttunum The A-Team.

Í Darndale laumuðust þeir upp í lest til Dún Laoghaire. Þar tókst þeim að lauma sér um borð í ferjuna til Holyhead á Englandi. Þangað komu þeir 16. ágúst. Þar tókst þeim að laumast um borð í lest til Lundúna og komu þangað seint um kvöld. Það var svo áliðið að par, sem þeir hittu í lestinni, bauð þeim að koma heim til þeirra og sofa í stofunni frekar en að sofa á lestarstöðinni eða á götunni. Þeir þekktust þetta boð og morguninn eftir ók maðurinn þeim aftur á lestarstöðina. Ekki er vitað hvað drengirnir sögðu parinu um ferðalagið en vitað er að það gerði ekkert til að stöðva þá.

Þeir fóru með lest út á Heathrow flugvöll og eftir að hafa ráfað þar um spurðu þeir mann einn hvert hann væri að fara: „New York,“ svaraði hann. Þeir litu hvor á annan og sögðu: „Þá förum við þangað . . .“

Þeim tókst síðan að komast um borð í Boeing 747 vél frá Air Inda sem var á leið til New York. Það verður að teljast töluvert afrek að komast um borð í flugvél án þess að vera með farmiða eða vegabréf. Ekki er vitað með vissu hvernig þeim tókst það en þeir sögðu síðar að þeir hefðu sagt að foreldrar þeirra væru aftar í röðinni með miðana þeirra og vegabréf.

Að þeim skyldi takast þetta og starfsfólk skyldi ekki skoða ferðagögn þeirra er eiginlega enn óskiljanlegra í ljósi þess að tæpum tveimur mánuðum áður hafði vél frá Air India, sem var á leið frá Montreal til Nýju Delí, verið sprengd upp yfir Írlandi. Það voru hryðjuverkasamtökin Babasr Khalsa sem voru að verki en þeim hafði tekist að koma sprengju um borð í vélina. Allir 329 um borð létust.

Góð flugferð

Vélin var aðeins hálf full og því auðvelt fyrir drengina að finna sér sæti. Enginn bað þá um að sýna brottfararspjöld og það þrátt fyrir að þeir hafi margoft skipt um sæti áður en þeir róuðust aftast í vélinni. Þeir muna ekki mikið eftir flugferðinni nema hvað þeir fengu sterkan karrírétt og horfðu á James Bond mynd.

Þegar komið var til New York tókst þeim að sleppa í gegnum vegabréfaeftirlitið og út úr flugstöðinni þar sem þeir hittu lögreglumanninn Kenneth White.

Fréttin um ferðalag drengjanna spurðist fljótt út í fjölmiðlum og Air Inda bauðst til að greiða gistingu fyrir þá á lúxushóteli. Þeir náðu ekki að sjá mikið af New York og hittu Baracus ekki en sáu einn þátt með honum í sjónvarpinu.

Fjölskyldum þeirra var að sjálfsögðu tilkynnt að drengirnir væru fundnir heilir á húfi. Therese Byrne sagði síðar að þegar hún fékk tilkynningu um það hafi hún í fyrstu talið að þeir hefðu fundist á York Street í Dublin en ekki í New York.

Drengirnir komu heim til Dublin þann 19. ágúst eftir stopp í Lundúnum.

Nýlega var gerð heimildarmynd um þetta ótrúlega ferðalag og heitir hún „Nothing to Declare“.