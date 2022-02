Þú getur innbyrt 300 færri hitaeiningar á dag með því að gera svolítið sem þú gerir nú þegar

Marga langar til að léttast og af þeim eru sumir ekki reiðubúnir til að leggja mikið á sig til þess. Hvorki með aðhaldi í mataræði eða með aukinni hreyfingu. En miðað við niðurstöður nýrrar rannsóknar þá er hægt að innbyrða 300 færri hitaeiningar á dag með því að gera svolítið sem þú gerir nú þegar daglega, það þarf bara að bæta aðeins við.

Í rannsókninni, sem hefur verið birt í vísindaritinu JAMA Internal Medicine, var ungt fólk í ofþyngd, sem svaf venjulega sex og hálfa klukkustund á sólarhring, beðið um að reyna að sofa í um átta og hálfa klukkustund á sólarhring í tvær vikur.

Að þessum tveimur vikum höfðu margir af þeim sem tókst að lengja svefntíma sinn dregið úr daglegri hitaeininganeyslu sinni, að meðaltali um 270 hitaeiningar á dag. Hjá sumum dróst hún saman um 500 hitaeiningar á dag.

Esra Tasali, prófessor við University of Chicago og stjórnandi rannsóknarinnar, sagði að þetta geti breytt miklu hvað varðar það að léttast eða halda þyngdinni í skefjum. CNN skýrir frá þessu.

Vísindamennirnir framreiknuðu niðurstöðuna og segja að það að innbyrða 270 færri hitaeiningar á dag þýði að viðkomandi léttist um 13 kíló á þremur árum og það aðeins með því að sofa meira.

Það þykir gefa niðurstöðunum meira vægi að þátttakendurnir sváfu heima hjá sér en ekki í sérhannaðri rannsóknarstofu. Einnig var stuðst við þvagsýni til að mæla hversu margar hitaeiningar fólkið innbyrti í stað þess að treysta á skráningu hvers og eins á því.

En hvernig tengjast svefn og hungur? Of lítill svefn hefur áhrif á tvö mikilvæg hormón sem stýra svengd og mettun. Ghrelin örvar hungurtilfinninguna og sýnt hefur verið fram á að magn þess aukist þegar fólk sefur of lítið. Hitt hormónið, leptín, segir okkur hvenær við erum södd. Rannsóknir hafa sýnt að magn þess minnkar þegar fólk sefur of lítið. Þetta þýðir að þegar við sofum of lítið er minna magn af því í líkamanum til að hafa stjórn á matarlystinni.