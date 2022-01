WHO segir að heimsfaraldurinn sé á lokametrunum – Hvað þýðir það?

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin WHO telur að heimsfaraldur kórónuveirunnar sé nú á lokametrunum og ljúki innan nokkurra vikna eða mánuða. En hvað þýðir það?

WHO segir að þegar yfirstandandi bylgju Ómíkron fer að ljúka megi reikna með að búið verði að ná ónæmi gegn veirunni á heimsvísu og það muni vara vikum eða mánuðum saman. Þetta ónæmi næst annað hvort með smiti eða með bólusetningu sagði Hans Kluge, svæðisstjóri WHO í Evrópu, í samtali við AFP. Hann sagði að WHO reikni með að við taki rólegt tímabil þar til kórónuveiran komi aftur undir árslok en það þýði ekki endilega að heimsfaraldurinn skelli á aftur.

Danska ríkisútvarpið (DR) leitaði svara hjá Lone Simonsen, prófessor og farsóttafræðingi við Hróarskelduháskóla, um hvað það þýði að faraldrinum ljúki. Hún hefur rannsakað fjóra sögulega inflúensuheimsfaraldra sem hafa riðið yfir síðan 1918 og segir að ef kórónuveirufaraldurinn líkist þeim þá séum við ansi nærri endalokum hans.

Hún sagði að nú þegar hafi töluvert ónæmi byggst upp í heiminum vegna bólusetninga og smita. Nú bætist ónæmi við af völdum hins frekar milda Ómíkronafbrigðis sem muni væntanlega smita 50-60% fólks nú á fyrstu vikum ársins.

Hvað varðar endalok faraldursins sagði hún að það þýði að honum ljúki sem heimsfaraldri með tilheyrandi stórum bylgjum þar sem óvenjulega margir látast. Framvegis megi reikna með að veiran snúi aftur að vetri til í afmörkuðum faröldrum þar sem smitin verða ekki eins mörg og nú og mun færri látast af hennar völdum. Það megi því segja að við séum að losna út úr heimsfaraldrinum en ekki við kórónuveiruna sjálfa.