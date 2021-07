Lögreglan í vandræðum með dularfulla konu – Engin veit hver hún er

Í maí fann lögreglan í borginni Davis í Kalíforníufylki Bandaríkjanna dularfulla konu. Hún þjáist af alvarlegu minnisleysi, en enn hefur ekki tekist að bera kennsl á hana. CBS greinir frá þessu, en bandarískir miðlar hafa fjallað um málið síðustu vikur.

Konan fannst í bakgarði íbúðarhúss í borginni og hafði enga hugmynd um hver hún væri eða hvaðan hún kæmi. Fyrir utan það var hún við góða heilsu, sagði í tilkynningu lögreglu.

Í yfirheyrslum hjá lögreglu gaf konan upp nokkur nöfn og fæðingardaga, auk þess sagðist hún vera frá austurströnd Bandaríkjanna. Það virðist þó hafa hjálpað lítið.

Lögregla hefur leitað í gagnagrunni sínum eftir fingraförum konunnar, en ekkert fundið. Og í júní sögðust rannsakendur ætla að finna út hver hún væri með DNA tækni. Hingað til hefur það ekki skilað neinum árangri, en þannig rannsókn getur tekið sinn tíma.

Lögreglan vestanhafs biðlar til fólks að hafa samband viti það eitthvað um konuna.

Thank you for sharing our post regarding an unidentified female who was located in Davis, CA. We our actively working the case. While DNA is being considered, this process takes time. Although she has not yet been identified, she is doing well. Please check back for updates. pic.twitter.com/65TPrFDn2L

— Davis Police Department (@cityofdavispd) July 8, 2021