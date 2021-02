„Móðir Anna“ dæmd fyrir að verða börnum að bana í sértrúarsöfnuði

Anna Elizabeth Young, fyrrverandi leiðtogi sértrúarsöfnuðar í Flórída-fylki Bandaríkjanna, hefur fengið 30 ára fangelsisdóm fyrir að bera ábyrgð á dauðdaga tveggja barna. New York Post greinir frá þessu.

Anna Elizabeth Young er 79 ára gömul, en á níunda áratug síðustu aldar var hún leiðtogi sértrúarsafnaðarins House of Prayer for All People. Á meðan hún stjórnaði söfnuðinum gekk hún undir nafninu „Móðir Anna“, en hugmyndafræðin byggði á gamla testamentinu. Þegar hópurinn var fjölmennastur taldi hann 24 meðlimi.

Nú hefur hún fengið tvo langa dóma fyrir að annars vegar verða Katonya Jackson að bana með því að neita honum um lyf og myrða Emon Harper með pyntingum.

Greint var frá hvarfi Emon Harper árið 1988, en þá höfðu hann og foreldrar hans gengið í sértrúarsöfnuðinn. Þá var Harper annaðhvort tveggja eða þriggja ára gamall.

Í söfnuðinum þurfti fólk að afsala sér eigum sínum og voru börn aðskilin frá foreldrum sínum og gefin ný nöfn. Emon Harper gekk því undir nafninu Moses. Meðlimir voru sveltir, barðir og pyntaðir, en talið er að slík meðferð hafi orðið Emon að bana.

Dóttir Young var vitni í málinu og sagði að Emon hafi haft mikil áhrif á líf sitt. Þá sagði hún að lokaorð og öskur hans hefðu verið óþægilega minnisstæð.

„Moses var alls ekki langlífur, en hann kenndi mér að lífinu má ekki sópa undir mottu. Lokaður á heimili, eða grafinn í jörðu,“

Bróðir og móðir Katonya Jackson báru einnig vitni. John Neal, bróðirinn, sagðist enn bera sár eftir barsmíðar úr söfnuðinum. Móðirin, Lea Vera Jackson, tók undir það og sagði að með dómi yfir Young myndi réttlætið sigra.

Hún fékk 30 ára dóm fyrir morðið á Emon og 15 ár fyrir að verða Katonya að bana.