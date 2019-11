Getur verið að Greta Thunberg sé tímaferðalangur? Ljósmyndin sem er að gera allt vitlaust

Á myndinni sjást þrjú börn að störfum í gullnámu. Myndin er í vörslu myndasafns Washington háskóla. Hún komst nýlega á flug á netinu eftir að einhver rak augun í að eitt barnið á henni er ótrúlega líkt Gretu. Myndin var einnig birt á Wikimedia.com fyrir fjórum árum, löngu áður en Greta varð þekkt.

Samkvæmt umfjöllun International Business Time fór myndin á flug á netinu eftir að fjallað var um hana á YouTube-rásinni ArtAlien TV þann 15. nóvember. En eins og fyrr segir er myndin í vörslu myndasafns Washington háskóla og er þar í safni 817 ljósmynda undir heitinu „Photographs of Alaska and the Klondike, 1897-1901“ eftir Eric A. Hegg ljósmyndara.

Það er því spurning hvort Greta sé tímaferðalangur eða hvort hér sé einfaldlega um tvífara hennar að ræða.

So, ‘Greta Thunberg’ is in a photo from 120 years ago, and it’s my new favourite conspiracy. Greta’s a time traveller, from the future, and she’s here to save us. pic.twitter.com/5ObTjPFXvk

— Jack – J.S. Strange (@JackSamStrange) November 18, 2019