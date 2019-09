„Meghan Markle er mesti hræsnarinn.“ Segir einn álitsgjafinn og vísar þar til þess að hertogaynjan grípi öll tækifæri til að tala um loftslagsmáli en síðan ferðist þau hjónin um heiminn í einkaþotum.

Lizzie Cundy, sjónvarpsstjarna og fyrrum vinkona Meghan, meira en gefur í skyn að Meghan sé aðeins á höttunum eftir auði og áhrifum.

„Mér finnst að sú Meghan, sem ég þekkti, hafi breyst í konu sem er stjórnsöm. Hún vildi eignast frægan kærasta.“

Katie Hopkins, kaupsýslukona, skefur ekki utan af hlutunum og segir Meghan vera „engan“.

Sjónvarpsstöðin hefur birt kynningarmyndband fyrir þáttinn á samfélagsmiðla og ber það heitið „#Megxit! How Meghan Markle lost her sparkle.“

„Frá því að vera elskuð yfir í að vera óþolandi á hálfu ári. Hvað fór úrskeiðis hjá Meghan og hvaða áhrif hefur það á Harry?“ spyrja 60 Minutes í tísti sem hefur verið harðlega gagnrýnt.

#Megxit! How Meghan Markle lost her sparkle. From adored to insufferable in less than a year. What went wrong for Meghan, and how it affects hubby Harry. SUNDAY on #60Mins: Inside a Royal crisis. Can the ghost of Princess Diana save a fairytale? pic.twitter.com/dHtiPdwa7j

— 60 Minutes Australia (@60Mins) September 4, 2019