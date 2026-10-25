Húskaupandi rifjar upp hrollvekjandi augnablik þegar hann fann lík í skoðunarferð með fjölskyldunni

Maður frá Flórída hefur lýst hrollvekjandi augnabliki þegar hann fann lík í skoðunarferð um nýtt heimili í Kentucky.
David Hammersley og fjölskylda hans neyddust til að flýja heimabæ sinn vegna fellibyljatímabilsins og ákváðu að leita sér að húsi í Kentucky. Þann 26. september 2022 var Hammersley sýnd tæplega eins hektara lóð með aðalhúsi, stökum bílskúr, og litlu húsi eða kofa. Húsið í Burkesville var nákvæmlega það sem þau höfðu óskað sér.
Hammersley sagði í þættinum The Mansion Above Dale Hollow Lake á CBS: „Húsið var óaðfinnanlegt. Engin húsgögn inni. Það var svo hreint að hægt hefði verið að borða af gólfinu.“ Þegar betur var að gáð vakti kofi, sem stóð lengst inni á lóðinni, óhug hjá fjölskyldunni. Hammersley hélt í fyrstu að þar væri dauður þvottabjörn. En þegar þeir skoðuðu kofann nánar, urðu Hammersley og tengdafaðir hans vitni að hræðilegri sjón. „Ég sá mann liggja á gólfinu með útréttan handlegg. Hann var augljóslega látinn, eftir að hafa orðið fyrir skotsárum,“ sagði Hammersley.
Lögreglan var látin vita og krufning var framkvæmd á hinum látna. Í ljós kom að um var að ræða Michael Harding, mann sem hafði verið saknað í meira en viku. Harding hafði verið skotinn fjórum sinnum. Á vettvangi fann lögreglan síma og vonuðust rannsakendur til þess að hann gæti varpað ljósi á málið.
BJ Burton, yfirrannsakandi málsins, sagði í viðtali við CBS: „Þegar farið er í gegnum smáskilaboð og símtöl verður fljótt ljóst að hann var lokkaður í húsið.“
Þegar Harding lést stóð yfir skilnaðarferli milli hans og eiginkonu hans, Julie Harding. „Mér finnst eins og hann hafi verið blindur af ást. Hann elskaði hana virkilega. Ég hélt því að hann hefði fundið draumakonuna. En persónulega... þá líkaði mér bara alls ekki við hana,“ sagði Heather Cavalieri, dóttir Harding.
Rannsókn leiddi í ljós að eiginkona fórnarlambsins hafði átt nálægt 200 símtöl við mann að nafni Thomas O'Donnell, frá Houston. Lögreglan komst að því að síminn og snjallsími O'Donnells höfðu verið á sama stað, aðeins nokkrum vikum fyrir andlát Harding. Burton bætti við, í tengslum við málið sem kennt er við „The Mansion Above Dale Hollow Lake“:
„Það fyrsta sem maður tekur eftir er... að kveikt er á símanum í fyrsta sinn þegar hann er staddur á svæði í Houston í Texas. „Ég tel ólíklegt að herra O'Donnell hafi ratað hingað fyrir tilviljun. Eina tengingin sem hann hafði við Michael Harding var í gegnum Julie Harding.“
Eiginkona Harding féll fyrir eigin hendi skömmu eftir andlát eiginmanns síns. Burton telur að hún hafi lagt á ráðin með O'Donnell um að myrða eiginmann sinn, þar sem hún óttaðist að tapa hundruðum þúsunda dollara í skilnaðarferlinu. O'Donnell var fundinn sekur um morð árið 2025 og dæmdur í lífstíðarfangelsi, með möguleika á reynslulausn eftir 20 ár.