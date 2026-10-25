„Ég skildi ríkisleyndarmál eftir á glámbekk – Ég er lifandi sönnun þess að hægt er að byggja sig upp eftir stærstu mistök lífs síns“

Þetta var venjuleg þriðjudagsferð með lest í vinnuna þegar Richard Jackson, háttsettur embættismaður, gerði stærstu mistök ævi sinnar. Þegar hann áttaði sig skelfingu lostinn á mistökum sínum var það orðið of seint. Hann hafði skilið eftir mjög leynileg skjöl í lestinni.
Þessi augnabliksmistök urðu að fréttamáli á landsvísu og líf Jackson fór í uppnám. Hann var heltekinn af skömm og niðurlægingu.
Nú, tæpum 20 árum síðar, rifjar hann upp þennan örlagaríka dag og afleiðingar hans í samtali við Dr. Sian Williams í hlaðvarpinu Life Changing á BBC Radio 4. Hann segist vera lifandi sönnun þess að jafnvel eftir að hafa gert sín verstu mistök sé hægt að byggja upp lífið að nýju.
Áður en líf hans fór úr skorðum var Jackson 37 ára gamall og bjó í Yateley í Hampshire ásamt eiginkonu sinni, Maddie, og stjúpdóttur, Charlotte, sem þá var 15 ára. Önnur stjúpdóttir hans, Becky, sem var tvítug, var við nám í háskóla.
„Við vorum mjög hamingjusöm,“ segir hann. „En ég var mjög einbeittur á starfsferilinn. Sjálfsvirðing mín og gildi byggðust á þessum ferli; starfstitlinum, stöðunni og ábyrgðinni. Um tíma vann ég 100 stundir á viku,“ segir hann. „Ég gat aldrei slitið mig frá vinnunni.“
Jackson hafði verið sendur tímabundið frá varnarmálaráðuneytinu til skrifstofu ríkisstjórnarinnar (Cabinet Office) til að sinna verkefnum tengdum alþjóðlegri hryðjuverkastarfsemi. Þar fór hann með beinar upplýsingar frá leyniþjónustunum GCHQ, MI5 og MI6.
Eitt mánudagskvöld, þegar hann var að fara frá skrifstofu sinni í Whitehall, tók hann með sér bunka af eyðublöðum sem þurfti að útfylla til að ganga frá tilhöguninni um tímabundna tilfærslu hans í starfi. Þegar heim var komið áttaði hann sig á því að inni í bunkanum leyndust „tvö skjöl um trúnaðarmálefni, og bæði voru algjörlega leynileg“. Þegar hann lítur til baka segist Jackson hafa átt að hringja í skrifstofu ríkisstjórnarinnar (Cabinet Office) og biðja einhvern um að sækja skjölin með öruggum hætti. En hann skýrir það sem hann gerði í kjölfarið með því að um hafi verið að ræða „kannski dálitla sjálfsbjargarviðleitni“.
„Ef ég næ að skila þeim aftur kemst kannski enginn annar nokkurn tímann að þessu.“
Hann setti leyniskjölin í skær appelsínugula pappamöppu og sat í lestinni næsta morgun, á meðan hann hugsaði í sífellu: „Ekki gleyma þessu.“ Hann steig út úr lestinni og gekk rösklega í átt að Whitehall. Þá „áttaði ég mig á því að ég var ekki með möppuna... í augnablik fannst mér eins og heimurinn hefði stöðvast.“
Jackson fór á hverja einustu stöð sem lestin hafði stoppað á og spurði hvort einhver hefði skilað inn möppu. Ekkert fannst. „Ég var í algjöru uppnámi. Allt, hver einasta hreyfing, fannst mér vera rykkjótt... mér var óglatt.“
Hann brotnaði ekki saman fyrr en hann hitti Maddie: „Ég sagði henni að ég hefði eyðilagt líf okkar. Hún hélt bara utan um mig. Hún sagði að allt myndi fara vel og að við myndum komast í gegnum þetta.“
Daginn eftir, í vinnunni, komst Jackson að því að skjölin hefðu fundist og verið afhent BBC. Jackson segir að fyrstu viðbrögð hans hafi verið „léttir yfir því að skjölunum hefði verið komið í öruggt skjól“ – en síðan hafi runnið upp fyrir honum að „málið myndi nú komast í hámæli“.
„Ég var aðalfréttin í fréttatímanum klukkan sex þetta kvöld. Og þeir [stjórnsýslan] leystu mig frá störfum á meðan rannsókn færi fram.“
Jackson hélt sig heima við. Einu sinni í hádeginu fann Maddie hann sitjandi grátandi á sófanum. „Ég hafði varið morgninum í að reyna að finna sársaukalausa leið til að deyja,“ segir hann. „Ég hef oft hugsað um hvað hefði gerst ef hún hefði ekki komið heim í hádeginu þennan dag... en ég fæ líklega aldrei að vita það. Við vörðum síðdeginu í að tala saman... og ég held að það hafi verið í fyrsta sinn sem ég hugsaði með mér: ‚Ef ég á að komast í gegnum þetta, þá get ég ekki gert það einn.‘“
Stjórnarráðsskrifstofan (Cabinet Office) komst að þeirri niðurstöðu að um alvarlegt brot í starfi væri að ræða og lækkaði Jackson um þrjú launaþrep. Hann var ákærður samkvæmt lögum um opinber leyndarmál (Official Secrets Act), slapp við fangelsisvist en var gert að greiða 2.500 pund í sekt.
Á pappírunum var málinu lokið. En Jackson gat ekki losað sig við tilfinningar á borð við skömm, eftirsjá og niðurlægingu. Hann segir að margt fólk, sem lét sér annt um hann, hafi hjálpað honum að byggja líf sitt upp á ný. „Ég lagaði afar lítið sjálfur. Það var fjöldi fólks sem lagaði mig.“
Eftir að hafa snúið aftur til varnarmálaráðuneytisins (MoD) í starf tengt mannauðsmálum, og síðan fært sig yfir í ráðuneyti menningar-, fjölmiðla- og íþróttamála til að vinna að Ólympíuleikunum, lét Jackson af störfum hjá hinu opinbera og hóf störf hjá hjálparsamtökunum Samaritans. Í kjölfarið tók hann að sér að stýra teymi greinenda sem fjallaði um alþjóðlega hryðjuverkaógn, og hóf nám til að verða lífsþjálfi í frítíma sínum.
Þegar honum var sagt upp störfum stofnaði hann ráðgjafafyrirtækið NewDay, sem hjálpar fólki að takast á við það álag sem fylgir því að vinna með óhugnanlegt efni.
„Ég gæti sagt sögu mína... og það væri tilgangur með því. Það væri ástæða fyrir því sem ég gerði.“
Hann vill að fólk viti að það er leið til baka eftir stærstu mistök lífsins. „Þú gætir verið á mjög slæmum stað, en þú getur samt staðið upp aftur og komist í gegnum þetta. Það eru til leiðir til að hjálpa sjálfum sér við það, og hægt er að fá aðstoð.“
Þegar hann er spurður hvort hann hafi fyrirgefið sjálfum sér svarar hann neitandi en hann er aftur orðinn hamingjusamur. Maddie er líka ánægð með að hann vinni ekki lengur 100 klukkustundir á viku. „Líf mitt skilgreinist ekki af starfsferlinum og ég er meira til staðar heima,“ segir hann. „Ég kann miklu betur að meta hversu heppinn ég er að hafa dásamlegt fólk í lífi mínu.“
Gerðir þú mistök? Hér eru leiðir til að hjálpa þér að rétta úr kútnum
Richard Jackson hefur deilt skrefum sem hjálpuðu honum í gegnum þennan erfiða tíma:
Komdu hugsununum út úr höfðinu. Þegar maður er á dimmum stað getur hugurinn stokkið, á augabragði, úr því að „ég gerði hræðileg mistök“ yfir í „ég er einskis virði“. Með því að skrifa hugsanirnar niður eða tala við einhvern hægir á ferlinu, sem gefur þér tækifæri til að átta þig á þessum órökréttu stökkum.
Haltu áfram með það sem þér finnst gaman. Þegar manni finnst maður einskis virði hættir maður oft að gera það sem veitir manni gleði. Finndu út hvað þér finnst skemmtilegt að gera, hvort sem það er ræktin, lestur bókar eða langur göngutúr, og gerðu þetta að föstum lið í dagskránni sem ekki er hægt að semja um að sleppa.
Mundu eftir eigin verðmæti og árangri. Jackson er með eins konar „sönnunarborð“ við skrifborðið sitt, þar sem hann hefur hengt upp minnismiða um hluti sem hann hefur áorkað og falleg orð sem fólk hefur sagt við hann. „Þetta er áþreifanleg áminning um að ég er ekki þessi mistök; ég er svo miklu meira en það.“
Finndu þér gagnrýninn vin. Þú þarft einhvern sem styður þig og hvetur áfram, en sem lætur þig líka heyra það þegar þú ferð að slaka á góðum venjum. Einhvern sem vill þér virkilega vel.
Áttaðu þig á því hverju þú getur breytt og hverju ekki. Ef þú hefur valdið skaða skaltu axla ábyrgð: biddu afsökunar og bættu úr því sem hægt er að bæta. En taktu ekki á þig ábyrgð á hlutum sem þér bar aldrei að bera.
Ekki rugla verstu stundinni þinni saman við sögu lífs þíns í heild. Þú ert ekki þessi mistök. Þú ert enn sú manneskja sem var til áður en þau áttu sér stað, og eftir þau getur enn orðið til manneskja sem þú hefur ekki enn hitt.
Fréttamiðlar fjölluðu á sínum tíma um mál Jackson sem játaði sig sekan um brot á lögum um opinber leyndarmál (e. Official Secrets Act), eftir að hafa skilið eftir skjöl sem flokkuð eru sem „algjör leyndarmál“ í lest. Var honum eins og áður sagði gert að greiða 2.500 pund í sekt í dómstóli í Westminster eftir að hann játaði brotið.
Málið kom upp í kjölfar rannsóknar sem hófst í júní, þegar mjög viðkvæm leyniþjónustuskjöl, sem tengdust al-Kaída og Írak, fundust í lest sem fór frá London. Almennur borgari fann skjölin í appelsínugulu umslagi úr pappa í lest sem var á leið frá Waterloo-stöðinni til Surrey, og kom þeim í hendur Frank Gardner, öryggismálafréttamanns BBC. Eitt skjalanna var sjö blaðsíðna skýrsla frá sameiginlegri leyniþjónustunefnd, sem bar titilinn „Veikleikar al-Kaída“ (e. Al-Qaída Vulnerabilities).
Greiningin á al-Kaída var flokkuð sem „algjört leyndarmál“ (e. Top secret) og var svo viðkvæm að hvert skjal var númerað og merkt með áletruninni: „eingöngu fyrir augu aðila í Bretlandi, Bandaríkjunum, Kanada og Ástralíu“. Talið er að greiningin hafi einnig innihaldið skýrslur um stöðu íslamska hryðjuverkanetsins í Afganistan og nágrannaríkinu Pakistan. Sagt er að skjalið hafi innihaldið nöfn einstaklinga eða staðsetningar sem hefðu getað nýst óvinum Bretlands.
Annað skjalið, sem varnarmálaráðuneytið hafði falið nefndinni að taka saman, innihélt greiningu á öryggissveitum Íraks. Þar var að finna algjörlega trúnaðarmikið mat á öryggissveitunum, sem á köflum var afar gagnrýnið.
Jackson var tímabundið fluttur til starfa í skrifstofu ríkisstjórnarinnar (Cabinet Office) frá varnarmálaráðuneytinu. Fram kom fyrir dómi að upplýsingaskjölin hefðu „getað ógnað þjóðaröryggi og alþjóðasamskiptum Bretlands“.
Meðan á málflutningi dagsins stóð sat Jackson lengst af með höfuðið í höndum sér. Neil Saunders, verjandi hans, sagði skjólstæðing sinn viðurkenna mistökin, en bætti við að „aldrei hafi skapast nein hætta fyrir mannslíf“. Saunders sagði: „Hann var undir miklu álagi á þessum tíma og það kann vel að vera, að hluta til vegna eigin hlutverks hans, teymisins sem hann stýrði og verkefnanna sem honum var falið að sinna, að hann hafi gerst sekur um svo alvarleg dómgreindarbrest.“ Hann tók fram að Jackson byggi yfir fjölda frábærra meðmæla sem sýndu að hann væri „maður sem myndi aldrei viljandi bregðast neinum“.
Fram kom fyrir dómi að Jackson tilkynnti ekki um tap skjalanna fyrr en daginn eftir, þar sem næstu yfirmenn hans voru erlendis.
Deborah Walsh, saksóknari, sagði: „Þessi dráttur á tilkynningu varð til þess að öllum aðgerðum til að endurheimta skjölin seinkaði. Það liggja fyrir ríkuleg gögn um að Jackson hafi ekki sýnt þá aðgæslu til að koma í veg fyrir óheimilan aðgang að skjölunum sem ætlast má til af manni í hans stöðu.“