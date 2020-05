Eina grillráðið sem skiptir máli – fullkomin steik í hvert skipti

Til þess að verða betri grillari er í raun aðalega eitt sem þú þarft að kunna og það er hvernig á að nota kjöthitamæli!

Algengustu mistökin við að grilla, er að grillmeistarinn sé alls enginn meistari og of- eða vaneldi hráefnið. Til þess að sleppa við slíkt drama og vera ekki sífellt að skera í hráefnið til að sjá hvort það sé tilbúið, er kjöthitamælir málið. Hann auðveldar lífið og gefur grillaranum færi á að fá sér einn kaldan og njóta lífsins örlítið meira. Það er fátt leiðinlegra en að bjóða upp á hráan kjúkling, eða bringu sem búið er að skera tólf sinnum í til að athuga miðjuna á.

Kjöthitamælar þurfa ekki að vera dýrir og kostar oft ekki meira en nokkra þúsund kalla. Digitalmælar kosta meira og eru til þráðlausir og láta vita með hljóði þegar steikin er tilbúin.

Hitastiginn sem þú þarft að kunna til að grilla af snilld:

Kjarnhiti hráefnis – fyrir kjöthitamæli

Nautakjöt – rautt | rare 55–60°C

Nautakjöt – meðalsteikt | medium 60–65°C

Nautakjöt – gegnsteikt | well done 65–68°C

Kjúklingur og kalkúnn – gegnsteiktur 70°C

Svínakjöt – meðalsteikt | medium 65°C

Svínakjöt – gegnsteikt | well done 75°C

Lambakjöt – meðalsteikt | medium 70°C

Þorskur – meðalsteiktur | medium 55°C

Lax – meðalsteiktur | medium 45–50°C