Helltist óvart yfir hana rauðvín og hún gerði það besta úr aðstæðum

Það getur verið afar áhættusamt að klæðast hvítu og drekka rauðvín. Eleanor Walton ákvað að taka áhættuna og sá fljótlega eftir því. Hún klæddist hvítu frá toppi til táar á kappakstursviðburð.

Það hellti einhver óvart rauðvíni á hana og var þá samfestingurinn ónýtur. Eða hvað?

Eleanor tók til sinna ráða og hellti meira rauðvíni á sig, og meira og meira. Þar til hún var komin með töff samfesting.

Vinkona Eleanor og hönnuður fyrir Pretty Little Thing deildi útkommunni á Twitter og sagði: „Ég held að þetta sé ný vara fyrir PLT hátíðarlínuna.“

so we’re 2 hours into the races, and el comes and tells me someone has spilt red wine down her… no problem. Got some more red wine and fixed it and I think we’ve just made a new product to PLTs festival range pic.twitter.com/fXnJKYfNc2

— mia williamson (@MiaWiliamson_) July 20, 2019