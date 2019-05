Internetið logar vegna umdeildrar könnunar í Bretlandi: „Ég held að þetta sé gildra“

Ný könnun sem framkvæmd var af fyrirtækinu YouGov í Bretlandi hefur svo sannarlega farið vitlaust ofan í Breta. Könnunin var svo sem sára saklaus og voru Bretar spurðir hvert þeirra uppáhalds kex væri, enda landsmenn afar hrifnir af því kruðeríi.

Niðurstöður könnunarinnar hafa hleypt illu blóði í netverja – þó ekki út af því að þeirra eftirlætis kex vantar á listann. Ó, nei, heldur út af því að Jaffa Cakes eru í fjórða sæti. Lengi hefur verið ágreiningur um það í Bretlandi hvort Jaffa Cakes sé kex eða kaka og hefur verið skorið úr um að bakkelsið séu kökur, enda verða þær harðar þegar þær renna út, ekki mjúkar eins og gamalt kex verður.

Eins og sést hér fyrir neðan eru margir sem taka niðurstöðunum illa:

Jaffa 👏 Cakes 👏 are 👏 cakes 👏 not 👏 biscuits👏 — Sean Murricane (@SeanMurricane) May 29, 2019

Why have you amalgamated a cake poll with a biscuit poll? — Rachel Hawkins (@ourrachblogs) May 29, 2019

Jaffa cake isn’t a biscuit 🙄 — Sara Macbay #FBPE (@Saramac7) May 29, 2019

Jaffa cakes??? They are NOT even food, let alone biscuits! I’m taking a Twitter break to calm down #Enraged — Bloke From Barnsley #FSFA #The5Million (@nickynoo007) May 29, 2019

I think it’s a set-up. Distraction techniques. — Nikki Barr (@_ikkin_) May 29, 2019

Það má hins vegar ekki líta fram hjá því að 73 prósent þeirra sem tóku þátt í könnuninni líta greinilega á Jaffa Cakes sem kex – afar gómsætt kex.

Hér fyrir neðan má sjá fimm vinsælustu kexin í Bretlandi en það er hafrakex með mjólkursúkkulaði frá McVitie’s sem tekur toppsætið.