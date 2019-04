Borðaði hráan íkorna til að ögra grænkerum en fríkaði út kjötætur í staðinn – Sjáið myndbandið

YouTube-arinn Sv3rige er yfirlýstur anti-vegan. Hann fór á vegan markað í London á laugardaginn síðastliðinn ásamt öðrum kjötætum með skilti sem stóðu á „borðið dýrafitu, ekki deyja.“

Með hálsmen gert úr dauðum fugli byrjaði hann að borða dauðan loðinn íkorna.

Önnur kjötæta náðist á myndband fjarlægja feld úr tönnunum sínum eftir að hafa fengið sér bita af íkornanum.

Fólk sem átti leið hjá var í áfalli. „Hvað í fjandanum er í gangi,“ var kallað.

„Af hverju ertu að gera þetta? Ég borða kjöt en ég geri þetta ekki,“ sagði einn vegfarandi við Sv3rige.

Sv3rige reyndi að útskýra að hann væri að reyna að vekja athygli á hættunum á því að borða ekki kjöt.

„Að borða hrá dýr sannar ekki neitt,“ sagði þá annar vegfarandi.

Helgina á undan borðaði Sv3rige hrátt svínshöfuð á vegan hátíð.

Hann segir í samtali við Metro að ástæðan fyrir gjörningunum er til að vekja athygli á því að mannfólk geti ekki verið vegan því það fái næringarskort.

„Ástæðan fyrir því að ég og aðrir borðum hrátt kjöt er til að sýna hvað mannfólk borðar í náttúrunni.“

Stærstu samtök næringafræðinga í Bandaríkjunum, The American Academy of Nutrition and Dietics, hafa gefið út að veganismi hentar mannfólki á öllum aldurskeiðum.