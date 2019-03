Skurðarbrettisbrella gerir allt vitlaust: Er þetta virkilega sniðugt?

Hver hefur sína leið til að nota skurðarbretti, en kanadíska dagblaðið The Edmonton Journal gerði allt vitlaust á Twitter með afar umdeildri brellu til að nota skurðarbretti.

Blaðamaður ritsins fullyrti að það væri snjallt að nota handfangið á skurðarbrettinu til að tryggja að ekkert færi til spillis.

Það er vægt til orða tekið að segja að brellan hafi farið öfugt ofan í tístara og eru flestir á því að brellan sé alveg hreint glötuð þar sem maður yrði ansi lengi að hreinsa allt af skurðarbrettinu í gegnum handfangið.

Hér fyrir neðan má sjá viðbrögðin við brellunni:

If I wanted to take a year to get my diced tomatoes into the bowl I wouldn’t use a cutting board handle to do it.

— James Cole 🛫 #PAXEast (@AoVxJames) March 26, 2019