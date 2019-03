Beygluhneyksli skekur Twitter: „Þú ættir að skammast þín“

Maður að nafni Alek Krautmann birtir mynd á Twitter sem hefur svo sannarlega vakið upp hörð viðbrögð meðal tístverja.

„Í dag kynnti ég fyrir vinnufélögum mínum það leyndarmál frá St. Louis að panta beyglubrauðsneiðar. Það sló í gegn!“ skrifar Alek við mynd af beyglum sem búið er að skera í sneiðar.

Today I introduced my coworkers to the St Louis secret of ordering bagels bread sliced. It was a hit! pic.twitter.com/XNGbljtpYz

