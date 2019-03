KFC opinberar loksins leyniuppskriftina

Það hefur ávallt ríkt mikil leynd yfir kryddblöndunni sem KFC notar í deigið sem umlykur djúpsteikta kjúklinginn á staðnum. Næsta laugardag heldur KFC viðburði á þrjú hundruð stöðum á Írlandi og Bretlandi þar sem gestir fá sjálfir að búa til djúpsteikta kjúklinginn, aðalrétt KFC. Því verður leyniuppskriftin loksins opinberuð.

