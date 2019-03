Einstakur hamborgari veldur íslenskum matgæðingum ama: „Þvílíkur vibbi“

Á Facebook-síðunni It‘s Gone Viral er sýnt einstakt myndband af tæplega sjö kílóa hamborgara sem inniheldur meðal annars reykta svínasíðu og egg.

Myndbandinu er deilt inni í hópinn Matartips á Facebook þar sem matgæðingum er svo sannarlega ekki skemmt.

„Oj bara,“ er frasi sem fær ansi oft að fljúga innan Matartips og finnst mörgum þetta aðeins of mikið af því góða. „Of mikið. Quality over quantity,“ skrifar einn meðlimur hópsins.

„Þvílíkur vibbi“, „Ullabjakk“ og „This is just nasty“ er meðal annarra frasa sem falla innan hópsins. Nú verður hver að dæma fyrir sig – er þetta of mikið? Horfið á myndbandið hér fyrir neðan: