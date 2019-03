Aðdáendur Ariönu Grande æfir vegna nýja Starbucks drykksins: „Þvílík vonbrigði!“

Ariana Grande er nýkomin í samstarf með Starbucks. Drykkur hennar Cloud Macchiato er kominn í sölu. Aðdáendur eru óánægðir með að drykkurinn sé ekki vegan og hafa fylgjendur stjörnunnar útskýrt mál sitt á Twitter.

Ariana Grande er orðin ‚ambassador‘ fyrir Starbucks. Í kjölfarið gaf kaffihúsakeðjan út drykkinn Cloud Macchiato í samstarfi við Ariönu. Í drykknum er espresso skot, vanillu síróp, karamellu sósa, eggjahvíta og mjólk. Sem þýðir að Ariana getur ekki drukkið hann, því hún er vegan og hefur verið það síðan 2013.

Það er að sjálfsögðu hægt að skipta út mjólkinni fyrir einhvers konar plöntumjólk. Eins og sojamjólk sem Ariana mælir með.

En hins vegar er ekki hægt að skipta út eggjahvítunni, en það er hægt að sleppa henni. En karamellusósan er heldur ekki vegan, þannig þá er voða lítið eftir af drykknum.

Yes! The Cloud Macchiato is delicious with coconutmilk. 😊 Just know there is still dairy in the caramel sauce and egg white powder in the Cloud Foam. — Starbucks Coffee (@Starbucks) March 5, 2019

Vegan aðdáendur söngkonunnar voru vægast sagt fyrir vonbrigðum. Þeir bjuggust við að hún myndi gera drykk sem samræmist viðhorfum hennar.

Sjáðu tístin hér að neðan.

Ariana: I’m vegan I love animals I could never think about eating another way!

Also Ariana: *releases drink with egg whites w/ Starbucks* — Boomhauer🍻 (@spidersockz) March 5, 2019

how is ariana grande promoting the new starbucks cloud macchiato when she’s vegan when the drink contains egg and dairy lmao — julie🤠 (@JulieMello) March 5, 2019

I can’t even try this bc u decided to make something containing egg whites and cinnamon 😒 some of us are VEGAN even if u try the soy version — Bhad Lhayla (@lyesgnar) March 5, 2019

What a massive disappointment. 👎 — Gaiapatra™Ⓥ (@Gaiapatra) March 5, 2019

Starfsfólk Starbucks hefur ýmislegt að segja um málið:

so i cant have cloud cos it’s not vegan, i thought i could cause ari promotes its 🙁 #cloudmacchiato — junior🌜🍌🌻🧽🍜🧀🐱 (@happyartemis) March 10, 2019

As a barista AT Starbucks, I think it’s really weird that Ariana Grande is the ambassador for the new drink. You literally cannot make it vegan, the key ingredient in cloud powder is egg whites to make it more like meringue 🤷‍♂️ — Rayyy (@memerayo) March 6, 2019