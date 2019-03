Svífandi samloka brýtur internetið: Ljósmyndarinn bjóst ekki við heimsfrægð

Ljósmyndaneminn Domonique Hassell hefur óvænt öðlast heimsfrægð eftir að mynd sem hún tók og vann hefur farið sigurför um Twitter.

Um er að ræða mynd af samloku þar sem brauðið og áleggið virðist svífa. Domonique hefur nú ljóstrað upp hvernig hún fór að því að ná myndinni frægu, sem fjölmargir hafa vistað og nota sem skjáhvílu á símum sínum.

Domonique fékk verkefni í skólanum að fótósjoppa matarmynd á einhvern hátt. Hún fór síðan heim og prufaði sig áfram með svífandi samloku.

Hér fyrir neðan má sjá mynd af því hvernig Domonique fór að þessu, en hún festi allt álegg og brauð á snæri sem hún maskaði síðan út í eftirvinnslu.

Might have gotten too excited about this project and whipped it out hours after class ended 🙇‍♂️🥪📸 pic.twitter.com/6mnNjWXkPg

— dommi (@scorpio_mvmi) March 5, 2019