Jón Gnarr rifjar upp kostulega reynslu af Íslendingum í verksmiðju Volvo

Jón Gnarr, þingmaður utan flokka og fyrrverandi borgarstjóri, rifjar upp erfiða tíma í lífi sínu og sérstaka reynslu sína af því að vinna í verksmiðju Volvo í Svíþjóð í aðsendri grein sem birtist í Morgunblaðinu í dag.
Þar segir hann meðal annars frá því hvernig íslenskir starfsmenn verksmiðjunnar skáru sig úr hópnum fyrir einstakan dugnað. Þegar kom að gæðum framleiðslunnar var hins vegar allt aðra sögu að segja.
Jón segir að þegar hann var á þrítugsaldri hafi fjárhagsstaða fjölskyldunnar verið erfið. Hann var með tvö ung börn á framfæri og hafði meðal annars starfað á geðdeildum Landspítalans og við garðyrkjustörf. Launin dugðu hins vegar ekki til og atvinnuleysi gerði honum enn erfiðara fyrir.
Hann þurfti því að þiggja atvinnuleysisbætur og leita aðstoðar hjá Félagsmálastofnun. Einnig hafi hann eitt árið þurft að reiða sig á mataraðstoð frá Mæðrastyrksnefnd til að halda jól.
„Ég var fullur af góðum vilja og reyndi að bera mig vel en ég verð að viðurkenna að oft fylltist ég vonleysi yfir stöðu minni og jafnvel framtíð á Íslandi,“ skrifar Jón.
Íslendingarnir á sérstöku færibandi
Erfiðleikarnir urðu til þess að Jón og fjölskylda hans ákváðu að flytja til Gautaborgar í Svíþjóð, þar sem hann fékk vinnu í Volvo-verksmiðjunni í Torslanda.
Þar störfuðu menn af fjölmörgum þjóðernum og var starfsmönnum skipt niður á færibönd eftir þjóðerni og tungumálakunnáttu. Jón var settur á svokallað íslenskt færiband þar sem hann vann meðal annars við að setja hurðir á Volvo 240 og húdd á Volvo 740.
Þótt starfið hafi verið einhæft segir Jón að starfsandinn hafi verið góður. Íslendingarnir hafi meðal annars spilað kana, sungið lög Bubba Morthens og haldið uppi fjörugum samræðum samhliða vinnunni.
Það var þó annað sem vakti sérstaka athygli hans og hefur setið í honum allar götur síðan.
Á tveggja vikna fresti voru hengd upp súlurit í verksmiðjunni sem sýndu afköst og gæði framleiðslunnar á hverju færibandi. Starfsmenn söfnuðust þá saman til að bera saman árangurinn.
Íslenska færibandið hafði þar algjöra sérstöðu.
„Við gjörsigruðum alla aðra í dugnaði og náðum að klára næstum helmingi fleiri bíla en hinir. En þegar kom að gæðum vorum við langlægst,“ skrifar Jón.
Segir hann að þessi sérstaka blanda af miklum afköstum og slökum gæðum hafi jafnan vakið kátínu meðal annarra starfsmanna verksmiðjunnar.
Þurfti ekki lengur að vinna aukavaktir
Jón segir einnig frá því að hann hafi orðið undrandi þegar hann óskaði eftir aukavöktum hjá verkstjóra sínum í Svíþjóð. Slíkar vaktir höfðu verið honum nauðsynlegar á Íslandi til að ná endum saman en verkstjórinn hafi vart skilið hvað hann ætti við.
Reynslan af Volvo-verksmiðjunni hafi kennt honum ýmislegt um íslenska þjóðarsál og vinnumenningu.
Þótt Íslendingarnir hafi á sínum tíma skarað fram úr í afköstum á kostnað gæða telur Jón að mikið hafi breyst síðan.
„Og það sem ég hef síðan lært er að íslensk verkmenning hefur stórbatnað að gæðum en dugnaðurinn er alltaf sá sami,“ skrifar Jón og bætir við að honum hafi alla tíð þótt vænt um þessa reynslu.