Telja að æðsti yfirmaður sjóhers Rússa í Svartahafi hafi fallið í aðgerðinni „Krabbagildra“

Úkraínumenn eru þess fullvissir að þeir hafi fellt flotaforingjann Viktor Sokolov, sem er stýrt hefur Svartahafsflota Rússa, í loftárásum sem gerðar voru á Sevastopol síðastliðinn föstudag. Þetta er talið að komi fram í tilkynningu á Telegram-rás sérsveitar Úkraínuhers en CNN fjallar um málið. Sokolov er ekki nefndur á nafni á Telegram-rásinni en sagt er að „foringinn“ hafi látið lífið og er talið að þar sé átt við Sokolov.

Sprengjum var varpað á höfuðsstöðvar rússneska flotans í borginni en auk „foringjans“ fullyrða Úkraínumenn að þrjátíu og þrír aðrir hermenn hafi látið lífið og yfir 100 hafi særst. Árásin er sögð hafa borið vinniheitið „Krabbagildran“ en hún var framkvæmd þegar fundur rússneska yfirmanna fór fram í höfuðstöðvunum.

Yfirvöld í Moskvu hafa ekki brugðist við fullyrðingum Úkraínumanna en áður höfðu Rússar haldið því fram að aðeins einn hermaður hefði látið lífið í árásunum. Sú tilkynning var síðan leiðrétt og sagt að eins væri saknað og að fimm úkraínsk flugskeyti hafi verið skotin niður.

Sokolov, sem er 61 árs gamall, er afar reynslumikill foringi innan rússneska sjóhersins og fall hans yrði Rússum mikið áfall. Fyrrum aðmírállinn James Stavridis, sem nú starfar sem fréttaskýrandi fyrir NBC-fréttastofuna, segir að ef satt sé að Sokolov sé látinn þá sé um að ræða æðsta yfirmann sjóhers sem hefur fallið frá tímum seinni heimsstyrjaldarinnar.

This is a remarkable achievement by Ukraine eliminating a very significant Russian military leader and many of his subordinates. I believe you have to go back to WWII to find other admiral killed in combat. https://t.co/lzXpr7eCzA

— Admiral James Stavridis, USN, Ret. (@stavridisj) September 25, 2023