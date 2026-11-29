Sunna Ben, plötusnúður og ljósmyndari, vill að lög verði sett sem takmarki birtu bílljósa. Orðið sé erfitt að keyra á Íslandi í myrkri.
„Demókratar í Bandaríkjunum virðast vera að vinna í frumvarpi til þess að setja takmarkanir á hversu björt ljós á bílum mega vera svo þau blindi ekki aðra í umferðinni og ég grrrátbið íslenska pólitíkusa um að vaða í málið!“ segir Sunna í færslu á samfélagsmiðlum.
Þetta eigi ekki síst við um aðstæður á Íslandi.
„Aðstæður á Íslandi eru sennilega oft verri fyrir þetta, hér er svo oft dimmt og þetta er algjör horror í umferðinni í myrkrinu,“ segir hún.
Sjá einnig:
Ofurbjört LED framljós í nýjum bílum að gera ökumenn brjálaða – „Þetta er óþolandi“
Hefur færslan fengið mikil viðbrögð og taka margir undir með henni.
„Ég keyri mikið milli sveitarinnar minnar rvk, (200km aðra leið), í öllum veðrum og aðstæðum. Og fyrir utan stórhættulegu túristana þá er ljósabúnaður bíla mitt helsta umkvörtunarefni!“ segir ein kona í athugasemdum.
„Heimurinn varð aðeins verri þegar öllum ljósum allsstaðar var skipt yfir í ísköld LED ljós. Þau eiga alveg stað og stund en fyrr má nú aldeilis vera,“ segir önnur.
LED ljós á nýjum bílum hafa verið nokkuð til umræðu undanfarin ár. Einkum á bílum eins og Tesla, BMW og Audi. En þau virka oft eins og háu ljósin í myrkri, angra ökumenn sem koma úr gagnstæðri átt og geta jafn vel valdið stórhættu.