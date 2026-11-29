Drífa Snædal talskona Stígamóta segir að löggjafinn þurfi nauðsynlega að breyta lögum svo að hún fangi kynferðisbrot í hinum stafræna heimi. Ofbeldi af þessu tagi geti verið jafn alvarlegt og í raunheimum.
„Fyrir tveimur árum vöknuðum við upp við vondan draum þar sem maður á sextugsaldri nauðgaði stúlkum án þess að snerta þær eða einu sinni hitta þær,“ segir Drífa í aðsendri grein á Vísi. „Hann vélaði þær inn í aðstæður sem þær áttu erfitt með að komast út úr og neyddi þær til að skaða sjálfar sig, taka myndir af því og senda.“
Reifar hún að Hæstiréttur hafi snuprað löggjafann þar sem hann taldi lögin ekki ná yfir nauðganir framkvæmdar stafrænt. Í dóminum sagði að löggjafinn hefði ekki rækt skyldur sínar að vernda börn gegn hvers konar misnotkun.
„Lögunum hefur enn ekki verið breytt og því fanga þau ekki þann raunveruleika sem brotaþolar stafræns ofbeldis geta orðið fyrir,“ segir Drífa. „Það sem þetta mál kenndi okkur líka er að stafrænt ofbeldi getur verið alveg jafn alvarlegt og ofbeldi í raunheimum, haft sömu afleiðingar og jafnvel getur ofbeldið lifað sjálfstæðu lífi í framhaldinu.“
Þolendur staðfesta alvarleikann
Vísar hún í mál hinnar frönsku Giséle Pelicot sem rataði í heimsfréttirnar, óumbeðið af hennar hálfu, eftir að eiginmaður hennar hafði byrlað henni og nauðgað í félagi við aðra menn árum saman. Teknar voru myndir af henni sem nýlega voru notaðar til að selja bækur um kynbundið ofbeldi.
„Það er auðvitað ofbeldi í sjálfu sér að birta kynferðislegar myndir án samþykkis og þannig er ofbeldið orðið stjórnlaust og viðvarandi þar sem engin yfirsýn er yfir hvar myndirnar eru niðurkomnar, hver er að nota þær eða í hvaða tilgangi,“ segir Drífa og nefnir að til Stígamóta komi brotaþolar sem staðfesta alvarlegar afleiðingar þess að hafa enga stjórn á þeim myndum sem eru í umferð. Þeir vita ekkert hver sé að beita áframhaldandi ofbeldi með að skoða og deila myndunum.
„Stafrænt ofbeldi á sér margar birtingamyndir og í raun er hægt að segja að ofbeldi sem gerist í raunheimum gerist líka í hinum stafræna heimi,“ segir Drífa. „ Tölvuleikjaheimurinn er þar ekki undanskilinn en kvenkyns gervimenni í tölvuleikjum verða iðulega fyrir áreitni og jafnvel ofbeldi í leiknum sjálfum. Ef þú samsamar þig sterkt við gervimennið og lifir í raun þínu félagslífi í heimi tölvuleikja þá getur slíkt haft afleiðingar eins og um ofbeldi í raunheimum væri að ræða, haft áhrif á sjálfsmynd, öryggistilfinningu, félagslega stöðu og andlega líðan.“
Rasismi og kvenfyrirlitning í klámi
Efla þurfi forvarnarstarf fyrir ungt fólk í gegnum kynjafræði og upplýsingar á samfélagsmiðlum um mörk og samþykki sem og viðbrögð við óheilbrigðum samskiptum á netinu. Koma þurfi í veg fyrir að börn hafi óheft aðgengi að klámi þar sem mjög skökk mynd er gefin af veruleikanum. Þar finnist einnig rasismi, kvenfyrirlitning og ofbeldi í kynferðislegum samskiptum. Þetta megi ekki vera fræðslan sem ungt fólk fái um náin samskipti. Alþingi þurfi að uppfæra löggjöfina til að hún fangi kynferðisbrot í hinum stafræna heimi.
„Foreldrar þurfa að fylgjast með samskiptum og fræða börn sín um að allt sé ekki sem sýnist en fræðsla til foreldra um þann veruleika sem börn þeirra lifa í hefur kannski aldrei verið jafn mikilvæg,“ segir Drífa að lokum. „Síðast en ekki síst þurfum við öll að átta okkur á því að stafrænt ofbeldi í öllum myndum er alveg jafn alvarlegt og hættulegt og ofbeldi í raunheimum.“