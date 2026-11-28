Meðal þess sem kom til kasta lögreglunnar á Höfuðborgarsvæðinu í gærkvöldi og nótt var par með barn meðferðis.
Í dagbók lögreglunnar kemur fram að í Laugardalshverfi í Reykjavík hafi par, í mjög annarlegu ástandi sökum ölvunar, sem var í hávaðarifrildi og með barn meðferðis verið handtekið. Parið var vistað í fangaklefa en ekki er tekið fram hvort það hafi verið látið deila klefa. Barninu var komið í umsjón barnaverndar.
Í miðborginni var aðili handtekinn vegna líkamsárásar og vistaður i fangaklefa.
Í Hafnarfirði var bifreið ekið útaf og reyndist ökumaður óslasaður en undir áhrifum áfengis og var hann vistaður í fangaklefa.
Tilkynnt var um partíhávaða í heimahúsi í Breiðholti, húseiganda var gert að lækka sem hann gerði.
Í Árbæ var aðili handtekinn vegna hótana. Viðkomandi var í annarlegu ástandi sökum áfengisneyslu og var vistaður í fangaklefa.