Ónefnt tryggingafélag hefur neitað að fara eftir úrskurði úrskurðarnefndar í vátryggingamálum um að því beri að greiða eiganda hests frekari bætur en það hefur nú þegar gert. Til stóð að selja hestinn til Þýskalands en af því varð ekki þar sem talið var nauðsynlegt að fella hann.
Vorið 2025 stóð til að selja hestinn til Þýskalands fyrir 1,8 milljónir króna. Hesturinn var tryggður hjá umræddu tryggingafélagi. Við læknisskoðun kom hins vegar í ljós að hesturinn væri með hjartagalla. Samkvæmt ráðleggingum sérfræðings var hesturinn felldur. Fór eigandinn þá fram á bætur úr umræddri tryggingu og fékk greiddar 1,5 milljónir. Það sætti hann sig hins vegar ekki við og benti á að hann hefði greitt iðgjöld miðað við að verðmæti hestsins væri 1.990.000 krónur. Taldi hann því sig eiga að fá hærri bætur fyrir hestinn.
Tryggingafélagið hafnaði því og sneri eigandinn sér þá til úrskurðarnefndar í vátryggingamálum.
Tryggingafélagið taldi sig hafa bætt tjónið að fullu og vildi meina að eigandinn hafi ekki fært sönnur á að virði hestsins hefði verið meira en 1,5 milljónir. Kaupsamningur sem eigandinn lagði fram til að sanna mál sitt væri of seint fram kominn. Samningurinn hefði ekki verið vottaður og væri heldur ekki í samræmi við fyrri samskipti eigandans og félagsins um kaupverð í væntanlegri sölu. Samningurinn væri upp á 14.000 evru kaupverð en miðað við gengi í lok maí 2025 þá væri kaupverðið upp á rúmlega 2 milljónir islenskra króna. Taldi tryggingafélagið að þetta ósamræmi drægi verulega úr trúverðugleika kaupsamningsins og málflutnings eigandans. Því væri þar af leiðandi hafnað að eigandinn ætti rétt á frekari bótum úr hestatryggingunni.
Kaupsamningur
Eigandinn mótmælti þessum fullyrðingum tryggingafélagsins og vísaði til kaupsamningsins sem hann sagði sýna að kaupandinn hafi verið tilbúinn til að greiða 1,8 milljónir fyrir hestinn.
Úrskurðarnefnd í vátryggingamálum tekur undir með eigandanum og vísar til kaupsamningsins sem sé undirritaður af kaupanda, þar sem kaupverð hestsins sé samtals 14.000 evrur, þ.e. 12.000 evrur sem greiða átti einni viku eftir skoðun dýralæknis og 2.000 evrur sem greiða átti einum mánuði eftir að hesturinn kæmi til Þýskalands.
Segir nefndin að miðað við gengi þess dags sem samningurinn hafi verið dagsettur, 28. maí 2025, hafi heildarkaupverðið því numið um það bil 2 milljónum króna Jafnframt liggi fyrir skjáskotssamskipti vegna kaupanna þar sem miðað sé við að kaupverð hestsins sé 1,8 milljónir króna. Eigandanum hafi því tekist að sýna fram á það með fullnægjandi hætti að markaðsvirði hestsins hafi í það minnsta verið 1,8 milljónir en ekki 1,5 milljónir eins og tryggingafélagið haldi fram. Eigandinn eigi því rétt á að fá mismuninn, 300.000 krónur, greiddan úr tryggingunni. Framlagt verðmat sérfræðings, sem tryggingafélagið byggi á, og sú staðreynd að fyrirliggjandi kaupsamningur sé óvottaður dugi ekki til að breyta þeirri niðurstöðu.
Tryggingafélagið hefur hins vegar eins og áður segir neitað að hlíta úrskurðinum og mun því ekki greiða eigandanum þessar 300.000 krónur til viðbótar við þær 1,5 milljónir sem það hefur þegar greitt honum.