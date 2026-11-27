Slysavarnafélagið Landsbjörg segir mikilvægt að hlúa hvert að öðru og standa með þeim sem eiga um sárt að binda. Í færslu sem félagið birtir í nafni allra félaga sinnar er skipverja þriggja sem létust þegar Jökull ÞH299 sökk minnst og þeim sem harmleikurinn snerti sendar hlýustu kveðjur.
„Félagar Slysavarnafélagsins Landsbjargar senda fjölskyldum og ástvinum þeirra sem fórust með Jökli ÞH innilegustu samúðarkveðjur. Orð mega sín lítils frammi fyrir slíkum missi. Hugur okkar er hjá ykkur og öllum sem nú syrgja.
Við hugsum jafnframt til þeirra fjórtán sem björguðust, fjölskyldna þeirra og félaga. Við erum innilega þakklát fyrir björgun þeirra og vitum að fram undan eru erfiðir dagar eftir þessa hörmulegu lífsreynslu og missi skipsfélaga.
Áhöfnin sýndi samheldni og rétt viðbrögð við skelfilegar aðstæður. Skipverjar brugðust rétt við, klæddust björgunargöllum, héldu hópinn í sjónum og hjálpuðust að. Þar skilaði sér þekking og þjálfun úr Slysavarnaskóla sjómanna. Það sem þeir höfðu lært og æft varð þeim stoð þegar mest reyndi á.
Nú þurfum við að hlúa hvert að öðru og standa með þeim sem eiga um sárt að binda. Við minnumst þeirra þriggja sem létust með virðingu og sendum öllum sem þessi harmleikur snertir okkar hlýjustu kveðjur.“