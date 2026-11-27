Karlmaður var í gær dæmdur í 60 daga skilorðsbundið fangelsi í Héraðsdómi Reykjavíkur fyrir að ráðast ítrekað á lögreglumann við skyldustörf.
Atvikin áttu sér stað laugardaginn 17. janúar síðastliðinn. Maðurinn sló lögreglumanninn í brjóstkassann og veitti honum olnbogaskot í andlitið þegar þeir voru staddir í lögreglubifreið. Olnbogaskotið hafnaði við vinstri augabrún lögreglumannsins.
Maðurinn lét ekki þar við sitja því þegar komið var í fangamóttöku lögreglustöðvarinnar við Hverfisgötu sparkaði hann aftan í hægra læri lögreglumannsins.
Ekki kemur fram í dómnum hver aðdragandi málsins var.
Maðurinn játaði brot sitt skýlaust en fram kemur í dómnum að hann hafi leitað sér aðstoðar og lýst yfir iðrun vegna brots síns. Var allt þetta virt honum til málsbóta við ákvörðun refsingar.
Var refsing hans talin hæfilega ákveðin 60 daga fangelsi en fellur hún niður að tveimur árum liðnum haldi hann almennt skilorð.