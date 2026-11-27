Einn lést í umferðarslysi á Suðurstrandarvegi í gær, ökumaður fólksbifreiðar.
Kemur það fram í tilkynningu frá lögreglunni á Suðurnesjum.
DV greindi frá því í gær að Krýsuvíkurvegi var lokað um klukkan 17 milli Suðurstrandarvegar og Leiðarendavegar, vegna umferðarslyss á Suðurstrandarvegi.
Vörubíll og fólksbíll lentu í árekstri, mikill viðbúnaður var á vettvangi og slysið mjög alvarlegt, en við áreksturinn kviknaði í fólksbifreiðinni.
Samkvæmt tilkynningu frá Lögreglustjóranum á Suðurnesjum í gærkvöldi barst tilkynning um slysið klukkan 16:14 og varð strax ljóst á vettvangi að um alvarlegt slys væri að ræða.