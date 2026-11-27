Dæmi eru um að fólk hafi búið við stöðugt partýstand og neyslu í fjölbýlishúsum í áraraðir áður en það leitar sér aðstoðar. Þá koma reglulega upp dæmi um stöðug hávær kynlífshljóð trufla nágranna. Jónína Þórdís Karlsdóttir, lögmaður Húseigendafélagsins, lýsti störfum sínum ítarlega í viðtali við Ásdísi Olsen á Samstöðinni.
Fasteignir eru nálægt fólki. „Þetta eru heimili fólks. Það er þannig að um 90% eða meira af fólki á Íslandi eru með 90% af sínum eignum í þessari einu fasteign. Þannig að þegar það eru vandamál á heimilinu, varðandi verktaka eða þegar þau að leigja út fasteignina, þá tekur fólk þetta mjög inn á sig,“ segir Jónína.
Rifjaði hún upp nokkur dæmi um nágrannaerjur. „Það var verið að kvarta yfir þvílíkum óhljóðum. Viðkomandi kemur í viðtal og það heyrast bara óbærileg óp út um alla blokk,“ rifjar Jónína upp. Spurði hún hvernig óp þetta væru. „Þetta eru kynlífsóp. Ég var bara ha. Okei. Svo þarf maður að skrifa bréf. Þetta hefur nokkrum sinnum gerst. Þá er maður að skrifa kynlífsóp á öllum tímum sólarhringsins.“ Sigurður Helgi Guðjónsson, sem gegndi formennsku í Húseigendafélaginu í áratugi, sagði Jónínu að slík mál kæmu upp reglulega.
„Það var ein sem svaraði mér um daginn sem ég hafði sent bréf um að helsta skylda eiganda í fjölbýlishúsi væri að taka tillit til nágranna sinna og biðja um að láta af óhljóðum á öllum tímum sólarhringsins. Það var bara stanslaust, alltaf eitthvað partý. Svo fékk ég svarið: „Sæl, ég er búin að fara í meðferð þannig að þetta er unrelevant núna, ég er búin að laga þetta“. Svo talaði ég við húsfélagið og þetta var ekki í gangi lengur. Okei.“
Þá koma upp mál þar sem verið er að selja fíkniefni í einni íbúð í fjölbýlishúsi. „Þá er gestagangur á öllum tímum sólarhrings og fólk að mæta fólki í sameigninni í mjög annarlegu ástandi. Þá er það stundum að fólk er dáið áfengisdauða, eða neysludauða, og börn að mæta. Svo líka, þú ert að fara út átta á mánudagsmorgni og það er bara enn partý í gangi og alls konar fólk að labba um sameignina sem er augljóslega ekki á leið í vinnu eða skóla,“ segir Jónína. Slík mál eru oft erfið. „Fólk er oft hrætt og kannski bíða lengi með að leita sér aðstoðar.“ Dæmi séu um að slíkt hafi verið í gangi í þrjú ár.
Slökkti á hitanum í íbúðinni
Ásdís nefndi dæmi um vinkonu sína sem býr í litlu fjölbýlishúsi. „Þar er einn maður sem er eitthvað mjög pirraður út í hana. Stundum kemur hún út og er að fara í vinnuna og þá er hann búinn að leggja alveg upp að hurðinni á bílnum hennar þannig að hún kemst ekki inn í bílinn,“ lýsir Ásdís. „Um daginn var hún með börnin sín í bröns, börn og barnabörn, svo verður allt í einu verður rosa kalt í íbúðinni. Þá er hann búinn að skrúfa fyrir hitann.“
Jónína segir að þetta sé gott dæmi um mál sem sé ekki lögfræðilegs eðils. „Þið þurfið bara að haga ykkur eins og fullorðið fólk,“ segir Jónína. „Það er ýmislegt hægt að gera. Í lögum um fjöleignahús er ákveðin tillitsskylda í svona nábýli. Ein helsta skylda eigenda í fjöleignahúsum er að taka eðlilegt og sanngjarnt tillit til nágranna þinna. Ef þú getur ekki gert það þá eru úrræði sem fólk getur gripið til.“ Til að byrja með áskorun til viðkomandi frá húsfélaginu.
Það eru dæmi um að einstaklingar hafi verið bornir út úr sínum eigin eignum. „Það var svona horder ruslasafnari. Þá þurfti bara að klífa um gólfin því það var svo mikið rusl inni í íbúðinni og það var farið að hafa áhrif á aðrar eignir í húsinu.“
Þá geta einstaklingar með vandamál lækkað verð á fasteignum. „Það er búið að staðfesta það að nágranni getur verið galli,“ segir Jónína og vísar í dóm Hæstaréttar sem féll árið 2021. „Það var búið að selja eign og kaupandi lét ekki vita af erfiðum samskiptum. Það var þannig að nágranninn var, að mig minnir, búinn að ráðast á kaupandann. Þá er þetta komið langt út fyrir samskipti sem teljast vera eðlilegt. Þá var það talið vera galli, að seljandinn vanrækti sína upplýsingaskyldu.“ Þetta þurfi þó að meta í hverju tilfelli fyrir sig.
Erfitt að bera út leigjendur
Jónína starfar fyrir fasteignaeigendur og þegar þeir eru leigusalar þá geta þeir lent í útburðarmálum. „Á mannamáli, að henda þeim út. Þetta er smá ferli, það þarf að fara fyrir héraðsdóm og sýslumann og svona. Svo endar þetta með að maður mætir þarna bara með lögreglu og stundum barnaverndarnefnd,“ segir hún. „Þá er allt dótið tekið og svona.“
Í svona málum geti leigusalar orðið af einni eða tveimur milljónum króna. „Þá finnst manni gott að gera hjálpað en leigjendur eru stundum okkar minnstu bræður þannig að það er ekkert skemmtilegt ef að til þess kemur að fara með mál alla leið og fara í útburðinn.“
Erfiðustu málin eru þegar það eru börn í spilinu. „Og þegar það er kannski einhver neysla í gangi eða svoleiðis,“ segir Jónína. Mörg dæmi séu um vandamál með leigjendur, nefnir hún símtal fyrr um daginn um leigjanda sem hafði ekki borgað síðan í vor. Hún finnur vel fyrir efnahagssveiflum í samfélaginu. „Eins og ef það er að koma kreppa eða fjárhagsörðugleikar í samfélaginu þá verður meira greiðslufall af hálfu leigjenda.“
Hér má horfa á viðtalið í heild: