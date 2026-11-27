„Klukkutíma áður en þyrlan kom var ég búinn að halda utan um einn háseta sem er skjálfandi. Ég er endalaust að segja „þú ert nagli, þú getur þetta, hjálp er á leiðinni“,“ segir Ásgeir Elí Gerðarson, átján ára háseti sem var um borð í Jökli ÞH299 sem sökk á miðvikudag, í viðtali sem var birt í hádegisfréttum Bylgjunnar. Þrír létust í sjóslysinu en fjórtán björguðust.
Ásgeir Elí var einn þeirra níu sjómanna sem náðu að binda sig saman á meðan þeir biðu eftir björgun og var hann síðasti maðurinn á lífi sem var hífður um borð í TF-GRÓ.
„Svo eru nokkrir aðrir ótrúlega kaldir. Sjór kominn inn á okkur alla. Ég er endalaust í því modi að vera bara að hjálpa öðrum, hugsaði ekkert út í mig. Svo er loksins híft mig upp. Þegar ég var kominn hálfa leið upp í þyrlu, ég bara öskra, djöfull er ég glaður að sjá ykkur,“ segir hann.
„Þetta er lífsreynsla. Ég á aldrei eftir að gleyma þessu. Þetta verður með mér alla mína ævi.“
Ítarlegt viðtal við Ásgeir Elí verður svo birt á Vísi síðar í dag.