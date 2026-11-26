Patrícia Mikulová er sambýliskona skipstjórans á Jökli ÞH299 sem fórst út af Austfjörðum í gærkvöld. Fjórtán skipverjum var bjargað á lífi en þrír létust. Meðal þeirra sem björguðust var skipstjóri Jökuls, Kristinn Hrannar Hjaltason. Partrícia segir í samtali við DV að Kristni líði eins vel líkamlega og hægt er að gera ráð fyrir við þessar aðstæður.
Hún birtir mynd á Facebook-síðu sinni af myndsímtali hennar við Kristinn og segir: „Þessi mynd sýnir augnablikið sem ég hef beðið eftir í alla nótt.“
Parcícia er hrærð af hjartans þakklæti í garð þeirra sem komu að björgun skipverjanna í gærkvöld og uppfull af samhug með ástvinum þeirra sem létust:
„Eftir harmleik gærkvöldsins um borð í Jökli ÞH er erfitt að finna orð yfir allt sem ég finn fyrir. Maðurinn minn var skipstjóri á þessu skipi. Þessi mynd sýnir augnablikið sem ég hef beðið eftir í alla nótt. Í dag er ég innilega þakklát fyrir að hafa hann heima hjá mér og börnunum okkar, en hjartað er brotið fyrir hönd ástvina þeirra sem munu ekki koma heim.
Frá hjartarótum, þakkir til Landhelgisgæslu Íslands, þyrlu- og flugvélaáhafna, björgunarsveita Landsbjargar, áhafna skipanna sem komu til aðstoðar, og allra sem komu að björguninni. Þakkir til sjúkraliða og allra sem hlúðu að áhöfninni þegar komið var á land. Hugrekki ykkar, dugnaður og umhyggja skiptir fjölskyldu okkar meira máli en orð geta nokkurn tíma lýst.
Að geta haldið utan um manninn minn aftur og að börnin okkar geti faðmað pabba sinn, er eitthvað sem ég mun aldrei taka sem sjálfsögðum hlut.
Til fjölskyldna og ástvina þeirra sem létu lífið, votta ég mína dýpstu samúð. Ég veit að engin orð geta létt ykkar missi.
Veistu, að þú og þínir ástvinir eruð í hjörtum okkar þar sem við höldum okkar eigin fjölskyldu nálægt.
Þakkir til allra sem hjálpuðu okkur, studdu okkur og hugsuðu til áhafnarinnar og fjölskyldu þeirra. Ég mun aldrei gleyma því.
Kannski er ég að endurtaka orð mín eða hljóma svolítið geðveikt, en það er of mikið til að vinna úr í augnablikinu.
Litla brotna hjartað mitt er með ykkur öllum.“