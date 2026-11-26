Úlfar Lúðvíksson, fyrrverandi lögreglustjóri á Suðurnesjum, er ekki metinn í hópi hæfustu umsækjenda um embætti lögreglustjórans á höfuðborgarsvæðinu. Morgunblaðið greinir frá.
Úlfar telur hæfnisnefndina vanmeta áratuga reynslu sína og kallar eftir rökstuðningi hvers vegna hann er ekki metinn meðal þeirra hæfustu.
Sex sóttu um og fjórir voru boðaðir í viðtal. Það er samdóma álit nefndarinnar að Margrét Kristín Pálsdóttir, lögreglustjóri á Suðurnesjum, og María Káradóttir, settur lögreglustjóri á höfuðborgarsvæðinu, séu hæfastar til að gegna embættinu. Dómsmálaráðuneytið greindi frá því 23. nóvember að nefndin hefði skilað umsögn sinni og að þær væru metnar hæfastar.
Úlfar er í engum einstökum hæfnisþætti metinn framar öllum öðrum umsækjendum. Úlfar vill fá skýringar á því hvernig nefndin bar saman mannaforráð, rekstrarumfang og árangur umsækjenda.
Nefndina skipuðu Sverrir Briem, ráðgjafi hjá Hagvangi og formaður nefndarinnar, Anna Tryggvadóttir, skrifstofustjóri í mennta- og barnamálaráðuneytinu, og Brynhildur Þorgeirsdóttir, skrifstofustjóri í dómsmálaráðuneytinu. Í drögunum eru störf nefndarmannanna tilgreind en þar er ekki gerð grein fyrir þekkingu þeirra á starfsemi lögreglu. Úlfar óskar jafnframt eftir upplýsingum um hvaða þekkingu nefndarmenn hafi haft á starfsemi og stjórnun lögregluembætta.
Nefndin segir umsóknargögn Úlfars hafa verið „í raun ófullnægjandi“. Hann skilaði ekki kynningarbréfi sem óskað var eftir í auglýsingunni og að mati nefndarinnar voru upplýsingar um fyrri störf og menntun mjög takmarkaðar. Hún tekur einnig fram að hann hafi stuðst við handskrifaðar glósur í kynningu sinni. Úlfar bendir á að engin krafa hafi verið gerð um glærur og spyr hvort form kynningarinnar hafi haft áhrif á niðurstöðuna.
Í Morgunblaðinu í dag er farið ítarlega yfir dröf hæfnisnefndar.