„Fór það ekki á milli mála að lestur bóka er í sókn“ - Myndasyrpa frá Bókahátíð í Hörpu
Ragna Gestsdóttir
Fimmtudaginn 26. nóvember 2026 15:30
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Bókahátíð í Hörpu. Mynd: Elsa Katrín.
Árleg Bókahátíð Félags íslenskra bókaútgefenda (FIBUT) fór fram í Hörpu helgina 21.-22. Nóvember. Dagskráin var vegleg og þétt frá kl. 11-17 báða dagana og var margt um manninn þegar blaðamaður kíkti þar við á laugardag, fólk á öllum aldri að upplifa hátíðina.
„Á hátíðinni fór það ekki á milli mála að lestur bóka er í sókn. Höldum í hefðina. Gefum bækur, kveikjum á lesljósunum og leyfum okkur einn kafla enn,“ segir Bryndís Loftsdóttir framkvæmdastjóri FIBUT.
„Við hjá Félagi íslenskra bókaútgefenda þökkum öllum sem áttu þátt í vel heppnaðri Bókahátíð um helgina. Kærar þakkir fá allir gestir hátíðarinnar, höfundar, þýðendur, útgefendur og dagskrárstjórnendur. Einnig samstarfsfólk okkar hjá Borgarbókasafninu, Morgunblaðinu, Sendinefnd Evrópusambandsins, Vestnorræna höfuðborgarsjóðnum og starfsfólkið í Hörpu.“