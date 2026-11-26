Einn þeirra þriggja skipverja sem fórust þegar fiskiskipið Jökull sökk austur af Íslandi í gærkvöldi var pólskur ríkisborgari.
Þetta kemur fram í frétt AFP-fréttastofunnar sem hefur staðfestingu frá pólska utanríkisráðuneytinu. Vísir greindi frá því í morgun og hafði eftir heimildum að hinir tveir hefðu verið Íslendingar.
Tveir Pólverjar voru meðal sautján skipverja um borð í Jökli og komst annar þeirra lífs af.
Fjórtán skipverjum var bjargað við afar erfiðar aðstæður eftir að hafa velkst um í sjónum í um fjórar klukkustundir.