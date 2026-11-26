Færeyingar hafa fylgst vel með fréttum af sjóslysinu í gær og afdrifum skipverjanna, mikill fjöldi Færeyinga hefur sent frá sér kveðjur og hjörtu í gegnum samfélagsmiðla.
Fréttir Kringvarpsins og In.fo hafa fengið gífurleg viðbrögð. In.fo var að fylgjast með fréttum frá Íslandi í nótt og koma þeim til Færeyinga. Fréttir af framvindunni og blaðamannafundinum í Ráðherrabústaðnum hafa svo haldið áfram í morgun á Kringvarpinu og á In.fo.
Hátt í sjö hundruð Færeyingar sendu hjarta, kveðjur eða annað tjákn, nokkrar athugasemdir gefa til kynna að þeir hafi einnig verið að fylgjast grannt með íslenskum fréttum af framvindunni.