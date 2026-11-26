Halla Tómasdóttir forseti Íslands og Björn Skúlason eiginmaður hennar senda samúðarkveðjur til fjölskyldna og ástvina sjómannanna þriggja sem létust í sjóslysinu í gær:
„Við Björn sendum okkar innilegustu samúðarkveðjur til fjölskyldna og ástvina sjómannanna þriggja sem létust í sjóslysinu fyrir austan.
Þakklæti fyrir þau mannslíf sem tekist hefur að bjarga blandast djúpri sorg yfir þeim sem við misstum. Hugur okkar er hjá öllum sem nú eiga um sárt að binda.
Við færum Landhelgisgæslunni, björgunarsveitum, áhöfnum Skinneyjar, Svans og Harðbaks, heilbrigðisstarfsfólki og öllu því góða og hugrakka fólki sem kom að björgunaraðgerðum innilegar þakkir fyrir það þrekvirki sem unnið var við afar erfiðar aðstæður.
Á sorgarstund sem þessari stöndum við saman sem þjóð. Megi samheldni og kærleikur veita okkur styrk.“