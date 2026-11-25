Íslenska kokkalandsliðið fékk gull fyrir frammistöðu sína í Chef’s Table á heimsmeistaramótinu í matreiðslu í Lúxemborg. Niðurstaðan var kynnt rétt í þessu. Liðið hafði áður náð gullárangri í heita eldhúsinu, Restaurant of Nations, og hefur því náð gullmörkum í báðum keppnisgreinum.
Gull í einstakri grein þýðir að liðið fékk að minnsta kosti 90 stig af 100 mögulegum. Fleiri en eitt lið geta náð gullmörkum í sömu grein. Samanlögð stig úr báðum greinum, af 200 mögulegum, ráða því hvaða landslið komast á verðlaunapall í heildarkeppninni.
Heildarúrslitin verða kynnt á verðlaunahátíð mótsins í Luxexpo-höllinni í Lúxemborg á morgun, fimmtudaginn 26. nóvember, klukkan 14.00 að staðartíma, klukkan 13.00 á Íslandi.
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