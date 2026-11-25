Héraðsdómur Reykjaness hefur hafnað beiðni foreldra Sólons Guðmundssonar flugmanns um vitnaleiðslur tveggja vitna sem gætu borið um hvað fór fram á fundi Sólons hjá Icelandair þremur dögum áður en hann lést. Vildu foreldrarnir fá það skýrt fram hvað fór fram á fundinum og hvaða orð voru viðhöfð um meinta ofbeldishegðun Sólons í garð samstarfskvenna og hvort honum hafi verið lýst sem ógn við öryggi starfsfólks. Foreldrarnir íhuga nú meiðyrðamál gegn konunni sem þau telja hafa látið greind ummæli falla. Vitnin tvö eru annars vegar geðhjúkrunarfræðingur sem sat fundinn með Sóloni og tók síðar saman skriflega frásögn af því sem hann heyrði og hins vegar forstöðumaður mannauðssviðs Icelandair. Töldu foreldrarnir ástæðu til að kalla þessi vitni fyrir dóm áður en þau taka ákvörðun um málshöfðun en dómarinn í málinu taldi þau þegar hafa nægar upplýsingar til að taka slíka ákvörðun.
Sólon svipti sig lífi þremur dögum eftir fundinn. Hann hafði aldrei verið kærður fyrir kynferðisbrot gegn samstarfskonum þegar hann lést en ein lagði þó fram formlega kæru þremur dögum eftir að hann lést.
Fjórir sátu umræddan fund. Sólon sjálfur, áðurnefnd vitni og svo konan sem foreldrarnir íhuga nú að stefna. Þau telja að orð konunnar á fundinum hafi falið í sér rangar og alvarlegar aðdróttanir um son þeirra, en til að geta óskað eftir að ummæli verði dæmd ómerkt í meiðyrðamáli þurfa foreldrarnir að geta sagt með skýrum hætti hver ummælin í raun voru. Orðin féllu í samtali og engin samtímaskráning lægi því fyrir um orðalagið. Vildu foreldrarnir því fá geðhjúkrunarfræðinginn og forstöðumann mannauðssviðs Icelandair fyrir dóm til að svara spurningum um hvað konan sagði á fundinum um meinta ofbeldishegðun Sólons og um öryggi starfsfólks. Þessi svör gætu ráðið því hvort foreldrarnir stefna í málinu eða sleppa því.
Umrædd kona mótmælti beiðni um vitnaleiðslu og benti á að foreldrar hefðu þegar undir höndum skriflegar yfirlýsingar beggja vitna í máli sem þau höfðuðu gegn Icelandair. Óvissan væri í raun aðeins falin í því hvernig foreldrarnir gætu rekið nýtt mál og hvaða sönnunargögn gætu stutt kröfur þeirra.
Héraðsdómur rakti að foreldrar Sólons ættu lögvarða hagsmuni í málinu. Hins vegar sé það svo að aðeins við sérstakar aðstæður sé heimilt að óska eftir vitnaleiðslu áður en mál er í raun höfðað. Þetta eigi einkum við ef framburður getur ráðið úrslitum um málshöfðun eða ef erfiðara yrði að ná tali af vitnum síðar. Foreldrar Sólons hafi sýnt fram á hvorugt. Geðhjúkrunarfræðingurinn hefði þegar lýst því skriflega hvað hann heyrði á fundinum og ef foreldrarnir þyrftu nánari skýringar á einhverju í frásögn hans gætu þau leitað til hans sjálfs. Mannauðsstjórinn hafi lýst því yfir að hún treysti sér ekki til að staðfesta nákvæmt orðalag og sá dómari ekki hvernig það myndi breyta forsendum foreldranna að fá mannauðsstjórann fyrir dóm.
Úrskurðurinn var því sá að vitnin verða ekki leidd fram. Foreldrar Sólons eiga enn eftir að taka ákvörðun um málshöfðun og dómurinn tók ekki afstöðu til sannleiksgildis ásakana á hendur Sóloni eða hvernig Icelandair stóð að starfslokum hans. Hins vegar þurfa foreldrarnir að greiða áðurnefndri konu 372 þúsund krónur í málskostnað.