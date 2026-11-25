Fiskiskipið sem er í vanda statt austur af landinu heitir Jökull og hefur skráningarnúmerið ÞH299 en 17 manns voru um borð. Aðstæður á staðnum eru afar erfiðar. Allt tiltækt björgunarlið er á leið á staðinn eða komið þangað. Skipið er sokkið og allir skipverjar í sjónum. Björgunaraðgerðir standa nú yfir.
Uppfært kl. 22:32
Samkvæmt heimildum Mbl.is hefur tekist að koma flestum áhafnarmeðlimum Jökuls um borð í þyrlu Landhelgisgæslunnar en óljóst er þó nákvæmlega hversu mörgum og hversu mörgum hefur verið komið um borð í nærstödd fiskiskip og hvort einhverjir eru enn eftir í sjónum. Heimildir DV herma einnig að tekist hafi að koma flestum skipverjum til bjargar en það er þó enn óstaðfest.
Uppfært kl. 22:10
Georg Lárusson forstjóri Landhelgisgæslunnar sagði nú rétt í þessu í aukafréttatíma RÚV að aðstæður væru erfiðar en aðgerðir gengju vel en var ekki tilbúinn til að upplýsa hvort einhverjum úr áhöfn Jökuls hefði verið bjargað. Hann sagði áhöfn TF-GRÓ, þyrlu gæslunnar, komna út fyrir mörk sem sett væru við slíkar aðstæður en að áhafnarmeðlimir væru staðráðnir í að bjarga áhöfn Jökuls. Hann sagði það gera verkefnið mun erfiðara að aðeins ein þyrla væri tiltæk. Georg sagði að tvö fiskiskip væru komin á staðinn en fleiri skip á leiðinni en þegar neyðarkall hafi borist frá Jökli hafi næstu skip verið í 2-3 tíma siglingarfjarlægð.
Hann sagði björgunarskip Landsbjargar enn á leiðinni en varðskipið Freyja kæmist ekki á staðinn fyrr en á morgun. Leitað hafi verið eftir aðstoð frá nágrannaríkjum Íslands en ekkert þeirra hafi getað sent bjargir strax á staðinn en Norðmenn gætu sent þyrlu sem yrði komin einhvern tímann í nótt. Hann upplýsti einnig að áður en þyrlan kom á staðinn hafi áhöfn flugvélar gæslunnar TF-Sifjar reynt að henda út gúmmíbátum til áhafnar Jökuls en það hafi ekki borið árangur.
Georg sagði einnig að áhöfn TF-Sifjar hefði verið í talstöðvarsambandi við áhafnarmeðlimi Jökuls um tíma. Það hefði hjálpað. Georg sagðist vonast til að allt myndi enda vel og vera bjartsýnn á að svo yrði.
Uppfært kl. 21:59
Samkvæmt heimildum DV náði hluti áhafnarmeðlima að festa sig saman og er með talstöð með sér. RÚV greinir frá því að sjúkraflutningavélar séu komnar til Egilsstaða og reiknað sé með að þyrla Landhelgisgæslunnar flytji áhafnarmeðlimi Jökuls þangað.
Uppfært kl. 21:30
Í tilkynningu frá Landhelgisgæslunni sem var að berast rétt í þessu segir að skipstjóri íslensks fiskiskips (Jökuls, innsk. DV) hafi haft samband við stjórnstöð Landhelgisgæslunnar laust eftir klukkan 17 og lýst yfir neyðarástandi.
Þyrlusveit Landhelgisgæslunnar var þegar í stað kölluð út ásamt áhöfn eftirlitsflugvélarinnar TF-SIF og sjóbjörgunarsveitum Slysavarnafélagsins Landsbjargar á Austfjörðum og Norðurlandi eystra. Að auki voru öll skip úti fyrir Austurlandi beðin um að halda á vettvang.
Varðstjórar í stjórnstöð Landhelgisgæslunnar báðu áhöfn skipsins um að klæðast björgunargöllum og skömmu síðar fékk Landhelgisgæslan upplýsingar um að áhöfnin væri að yfirgefa skipið.
Samhæfingarstöð almannavarna var virkjuð sem og aðgerðarstjórnir á Norðurlandi eystra og Austurlandi.
Eftirlitsflugvél Landhelgisgæslunnar kom á vettvang um klukkan átta og laust eftir klukkan níu kom þyrla Landhelgisgæslunnar á staðinn sem og fiskiskip sem beðin voru að halda á vettvang. Aðgerðir standa yfir.
Von er á næstu tilkynningu frá Landhelgisgæslunni klukkan 22:30.
Uppfært kl. 21:18
Samkvæmt heimildum DV er Jökull sokkinn. Allir skipverjarnir 17 munu vera í sjónum og í flotgöllum sem eru útbúnir neyðarsendum en merki hafa borist frá sendunum. Fyrirsögn fréttarinnar hefur verið breytt til samræmis við þetta.
Kl. 20:59
Skipið er gert út frá Raufarhöfn en eigandi þess er fyrirtækið GPG Seafood sem er með höfuðstöðvar á Húsavík. Skipið var smíðað árið 1996 í Noregi. Það er 38,5 metrar að lengd og 960 brúttótonn.
Fyrirtækið eignaðist skipið árið 2020 en það er gert út á línu- og netaveiðar.
Samkvæmt Marinetraffic.com eru björgunarskip Slysavarnafélagsins Landsbjargar og varðskipið Freyja á leið á staðinn. Flugvél Landhelgisgæslunnar TF-SIF er komin að slysstaðnum auk nokkurra fiskiskipa. Ekki er vitað um staðsetningu þyrlu gæslunnar á þessu stigi.