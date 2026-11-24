Íslensk kona á þrítugsaldri hefur verið sakfelld fyrir líkamsmeiðingar af gáleysi og umferðarlagabrot fyrir að aka á gangandi mann á Flúðum aðfaranótt 14. júlí 2024 og yfirgefa slysstaðinn án þess að veita honum aðstoð eða tilkynna lögreglu um slysið. Maðurinn hlaut alvarlega áverka á hægri fæti og var metinn með 15 til 20 prósenta örorku.
Atvikið átti sér stað um klukkan hálf þrjú að nóttu til þegar maðurinn var á gangi yfir brúna yfir Litlu-Laxá á Flúðum ásamt hjónum sem hann hafði verið með í brúðkaupi. Maðurinn gekk á akbrautinni við hlið gangstéttarinnar en hjónin gengu á gangstéttinni.
Konan ók bifreið í sömu átt og fólkið gekk. Eiginkonan varð vör við bílinn og kallaði til mannsins að færa sig upp á gangstéttina. Hann náði að líta við en bifreiðin ók á hann og kastaðist hann til hliðar og lenti á gangstéttinni.
Áverkarnir voru mjög alvarlegir. Húðin rifnaði af stórum hluta hægra hnésins og niður að sinum, þannig að sá niður í vöðva og liðbil. Þá rifnaði sin lærvöðvans í sundur og rof varð á liðpoka hnésins. Maðurinn var fluttur á sjúkrahús og gekkst undir aðgerð. Hann var lengi frá vinnu og hlaut varanlega örorku.
Sagðist ekki hafa áttað sig á alvarleika meiðslanna
Unga konan stöðvaði bílinn nokkru handan brúarinnar og kom að fólkinu. Hún spurði hvort allt væri í lagi en sagðist þurfa að drífa sig. Vitnin lýstu því að hún hefði aðeins dvalið á vettvangi í fáeinar mínútur áður en hún ók á brott. Maðurinn lá þá alvarlega slasaður á jörðinni og blæddi mikið úr fæti hans.
Vinur hans batt náttkjól utan um lærið til að stöðva blæðinguna á meðan eiginkonan hringdi í neyðarlínuna. Ökumaðurinn hafði gefið upp nafn og kennitölu, en að frumkvæði vitnanna, sem óttuðust að hún myndi hverfa sporlaust.
Konan kannaðist við að hafa ekið á manninn þegar lögregla tók skýrslu af henni síðar um morguninn. Hún sagði slysið hafa gerst mjög hratt og að maðurinn hefði verið úti á miðjum vegi. Hún hefði reynt að bremsa og beygja frá en ekki tekist það. Hún sagðist hafa farið af vettvangi vegna þess að hún hefði orðið skelfingu lostin og ekki vitað hvað hún ætti að gera.
Hún hélt því einnig fram að hún hefði ekki áttað sig á alvarleika meiðslanna. Vitnin báru hins vegar að ástand mannsins hefði verið augljóslega alvarlegt og að ökumaðurinn hefði séð hann liggja á jörðinni.
Lögreglu gekk erfiðlega að ná sambandi við konuna og fannst bifreiðin ekki fyrr en síðar um morguninn. Við skoðun á henni kom í ljós að framrúðan var brotin farþegamegin og skemmdir voru á hægri framhluta hennar.
Neitaði sök
Konan neitaði sök fyrir dómi. Hún hélt því fram að slysið hefði orðið vegna þess að maðurinn hefði verið á akbrautinni og ekki fært sig undan bifreiðinni.
Dómurinn taldi framburð vitnanna hins vegar styðja að maðurinn hefði gengið rétt við gangstéttina og að ekkert benti til þess að hann hefði skyndilega farið út á akbrautina. Þá hefði konunni borið að aka sérstaklega varlega við þessar aðstæður og veita gangandi vegfarendum nægilegt rými.
Niðurstaða dómsins var sú að slysið hefði orðið vegna ónógrar aðgæslu ökumannsins og aksturs sem ekki hefði verið miðaður við aðstæður. Einnig var talið sannað að henni hefði verið ljóst að maðurinn væri slasaður en hún engu að síður yfirgefið vettvanginn án þess að hjálpa honum eða kalla til lögreglu.
Konan hafði ekki áður gerst sek um refsiverða háttsemi. Hún var fundin sek um líkamsmeiðingar af gáleysi og umferðarlagabrot og dæmd í 30 daga skilorðsbundið fangelsi. Einnig þarf hún að greiða 90 þúsund króna sekt í ríkissjóð og lögmanni sínum rétt rúmlega eina milljón í þóknun.
Dómurinn var kveðinn upp í Héraðsdómi Suðurlands á Selfossi.