Brotið var á réttindum skurðlæknisins Tómas Guðbjartssonar, Lækna-Tómasi, þegar Landspítali veitti honum áminningu í starfi og afþakkaði vinnuframlag hans. Þetta kemur fram í áliti umboðsmanns Alþingis sem Vísir greinir frá.
Tómas fór í leyfi frá Landspítalanum í byrjun árs 2024 vegna plastbarkamálsins svokallaða. Tómas sneri svo aftur til starfa á spítalanum í september síðastliðnum.
Læknafélag Íslands leitaði til umboðsmanns eftir að Tómas var áminntur og vinnuframlag hans var afþakkað. Ástæðan sem Landspítali gaf var að Tómas hefði birt mynd á Facebook úr skurðaðgerð og tekið myndir af sjúklingi á hjartaþræðingarstofu. Samstarfsfólk Tómasar gerði athugasemdir við þetta og var málið atvikaskráð.
Umboðsmaður gerir miklar athugasemdir við framgöngu Landspítala í málinu og telur áminninguna hafa gengið gegn meðalhófsreglu. Sjálfur birti Landspítalinn svipaðar myndir á samfélagsmiðlum. Í raun segir í verklagsreglum spítalans að starfsfólk raunar hvatt til þess að segja opinberlega frá starfi sínu og nýta samfélagsmiðla til að veita innsýn í störf sín.
Þá þurfi spítalinn að huga að því að opinberir starfsmenn njóti verndar tjáningarfrelsisákvæðis stjórnarskrár og mannréttindasáttmála Evrópu, blátt bann við því að birta myndir úr klínískum rýmum gangi of langt í skerðingu á tjáningarfrelsi.
Er því beint til spítalans að skoða hvernig bæta megi hlut Tómasar.